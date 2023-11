Comment les concessionnaires jugent leurs marques

Développement de la marque, cohérence des objectifs, qualité des échanges avec les constructeurs, crise d’approvisionnement, niveau de confiance dans l'avenir, voici les sujets qui ont été évoqués lors de la dernière enquête de satisfaction menée par la branche des concessionnaires des véhicules particuliers de Mobilians.

L’objet de cette enquête* est de mesurer la satisfaction des responsables de concessions vis-à-vis des constructeurs. Au total, 28 marques ont été jugées à travers 30 critères, réparties sur les activités suivantes : la vente de véhicules neufs, l’activité de réparateur agréé, la vente de pièces détachées, la vente de véhicules d’occasion, le financement, le marketing et la publicité. L’éventail est donc large ! Cette enquête permet aussi de mettre en exergue les évolutions d’une année à l’autre. Le résultat se traduit par une note sur dix.

Mobilians note un « certain retour à la normale en 2023 » par rapport à 2022, une année marquée notamment par les soucis d’approvisionnement et de logistiques, avec une « satisfaction des réseaux globalement supérieure ».

Honda et Toyota en tête

On note tout d’abord que deux marques japonaises trustent le podium, à savoir Honda et Toyota. Si cette dernière est habituée à se situer en haut du classement, c’est nettement moins le cas de Honda qui passe de la 18e place à la plus haute marche du podium. Un score notamment dû aux trois dernières nouveautés que sont les CR-V, ZR-V et e:Ny1. Une autre marque nippone se distingue, Mazda, en remontant de treize places. Les marques Ford et MG sont aussi nettement mieux notées en interne par rapport à l’année dernière.

A contrario, l’étude fait état d’une baisse significative de certaines marques, dont la réputation auprès des clients est solide, comme Mercedes (- 9 places), Volkswagen (- 5) ou encore Mitsubishi (- 5). À noter également que sur les 28 marques interrogées, 10 n’obtiennent pas la moyenne.

Stellantis à la traîne

Du côté des constructeurs français, Renault est bien placé tout en restant stable. En revanche Peugeot et Citroën font grise mine (20e et 21e places), mais leurs évolutions sont totalement opposées.

Les résultats des marques du groupe Stellantis ont de quoi inquiéter. En effet, DS, Fiat, Opel, Jeep et Alfa Romeo sont relégués au fond du classement, les responsables de concessions ne sont donc pas satisfaits des marques qu’ils représentent.

S’il est difficile de déduire avec précisions les conséquences d’un mauvais classement. Les responsables de concessions ont besoin d’avoir confiance, de se sentir soutenu, d’avoir les moyens financiers et techniques de la part de leur constructeur. Sans nul doute que ceux qui exercent pour Honda, Toyota et BMW ont nettement plus les moyens, et donc la motivation, pour mieux faire leur travail que ceux qui se trouvent sous les bannières Jeep, Land Rover et Alfa Romeo.

La "cote d'amour des constructeurs"

Position Marque Note sur dix Position en 2022 1er Honda 7,86 18e 2e Toyota 7,38 4e 3e BMW 7,04 3e 4e Mini 6,80 1er 5e Renault 6,69 5e 6e Volvo 6,69 2e 7e Dacia 6,65 7e 8e Suzuki 6,55 6e 9e Mazda 6,28 22e 10e Skoda 6,18 9e 11e Kia 5,99 8e 12e Seat/Cupra 5,91 13e 13e Ford 5,72 19e 14e MG 5,48 21e 15e Nissan 5,35 11e 16e Hyundai 5,21 15e 17e Volkswagen 5,16 12e 18e Audi 5,01 14e 19e Mercedes 4,78 10e 20e Peugeot 4,50 16e 21e Citroën 4,37 25e 22e Mitsubishi 4,17 17e 23e DS 4,17 26e 24e Fiat 4,13 23e 25e Opel 3,98 20e 26e Jeep 3,23 24e 27e Jaguar/Land Rover 3,01 27e 28e Alfa Romeo 2,12 28e

(*) L’étude a été réalisée auprès d’un échantillon de 353 responsables de concessions (PDG, DG, responsables de plaque et directeurs de site. Sont exclus de l’enquête les réseaux propres, MRA et agents) interrogées entre le 1er juin et le 6 octobre 2023. Au total, 443 réponses ont été obtenues selon deux modes d’interrogation, en ligne et téléphonique.