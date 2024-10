La Mini JCW devient la dernière GTI thermique à hautes performances

Il y a quelques jours, nous découvrions les premières images de la toute nouvelle Mini JCW, variante la plus puissante de la citadine anglaise dans sa version électrique avec 258 chevaux.

La « nouvelle » Mini JCW que vous avez sous les yeux se base plutôt sur la variante thermique à moteur essence, toujours équipée de la plateforme de l’ancienne génération (mais avec de profondes améliorations pour la faire ressembler à sa sœur « zéro émissions ».

La formule reste la même qu’avant avec un design très agressif et des mécaniques à essence poussées au maximum, le quatre cylindres turbo de 2,0 litres développant toujours 231 chevaux (pour 380 Nm cette fois). De quoi abattre le 0 à 100 km/h en 6,1 secondes seulement, un chrono très proche des compactes ultra-sportives du segment supérieur (Honda Civic Type R, Volkswagen Golf GTI Clubsport…).

A l’intérieur, la nouvelle Mini JCW reprend la même planche de bord que les autres versions avec quelques détails plus « sportifs ». La voiture embarque (de série ou en option) toutes les aides à la conduite disponibles sur les autres variantes au catalogue et il restera possible de la commander en version cabriolet.

A partir de 39 850€

Cette nouvelle Mini JCW démarre à 39 850€ dans sa version « fermée », une tarification un peu plus « douce » permise par l’intégration des remises systématiques faites en concession dans le prix de vente frontal (comme sur tout le reste de la gamme Mini). Il faudra aussi compter sur un prix de base de 44 850€ pour la variante cabriolet.

Reste savoir si Mini relancera ensuite une variante GP en série limitée avec un moteur poussé à 300 chevaux, comme c’était le cas pour la précédente mouture. Cette nouvelle Mini JCW thermique devient en tout cas unique sur le marché, la Volkswagen Polo GTI restant moins puissante et performante et la Toyota GR Yaris jouant dans une autre ligue avec son moteur de 280 chevaux et surtout son malus écologique de 60 000€. La Mini JCW, elle, se « contentera » d’un montant compris entre 2 544 et 4 026€ l’année prochaine.