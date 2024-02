La Toyota GR Yaris restylée (2024) hors de prix en France à cause du malus

Des citadines sportives de 280 chevaux équipées d’une vraie transmission intégrale, ça ne court pas les rues. Il n’en existe d’ailleurs qu’une seule sur le marché automobile, l’extraordinaire Toyota GR Yaris qui vient de subir un restylage de mi-carrière (avec quelques améliorations mécaniques intéressantes).

Elle en profite hélas pour augmenter ses prix, avec une addition de base désormais fixée à 46 300€ avec la boîte manuelle et à 48 800€ avec la transmission automatique. La hausse est importante par rapport à l’ancien modèle qui démarrait à 37 400€, mais elle s’équipe de série du pack Track précédemment en option et ne laisse que deux options au catalogue (les jantes forgées de 18 pouces à 2 500€ et le pack Techno à 1 200€).

Un malus démoralisant

Hélas, elle revendique désormais 190 g/km de CO2 et même 210 g/km de CO2 en boîte automatique. Son malus écologique 2024 est donc respectivement de 45 990 et 60 000€. Oui, la GR Yaris restylée revient à 92 290€ au minimum et à 108 800€ avec la boîte automatique. Du grand délire, même si Toyota France prévoit tout de même 300 exemplaires pour notre marché. Avec sa transmission automatique, la citadine sportive japonaise coûte aussi cher que l’Alpine A110 R !