Esteban Ocon craque pour une Lamborghini revue par Mansory

Non, les Russes, les Américains, et les automobilistes les plus riches du Moyen-Orient ne sont pas les seuls à craquer pour des voitures signées par le préparateur Mansory. La preuve avec cette Lamborghini Revuelto revue pour coller aux goûts du Français Esteban Ocon.

Les images partagées sur le réseau social Instagram montrent la belle italienne sous tous les angles. L’hypercar adopte une peinture noir métallisé, des inserts rouge cerise, des jantes sombres et des panneaux avec carbone apparent. L’habitacle reçoit le même traitement avec une sellerie rouge et noir, des broderies Mansory ainsi que des surpiqûres et des tapis de sol assortis.

La Revuelto, une sportive de plus de 1000 chevaux

Pour rappel, la Lamborghini Revuelto embarque un bloc V12 atmosphérique hybridé dont la puissance totale atteint 1015 chevaux pour 807 Nm de couple. Une artillerie qui lui permet d’atteindre une vitesse maximale supérieure à 350 km/h après un 0 à 100 km/h abattu en 2,5 secondes.