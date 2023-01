Cadillac veut venir en Formule 1

Cadillac et le sport automobile international, c’est une histoire compliquée. Après s’être attaqué aux 24 Heures du Mans au début des années 2000 sans succès, la marque premium de la General Motors va y revenir dès l’édition 2023 pour concurrencer Ferrari, Porsche, Peugeot et Toyota. Mais attention, le constructeur américain semble avoir de grands projets en compétition. La marque vient en effet d’annoncer la création d’un projet commun avec Andretti Global, une écurie de sport automobile américaine qui cherchait justement un partenaire d’envergure pour monter une équipe de Formule 1.

Des discussions sont en cours entre la General Motors (via Cadillac), Andretti, la FIA et l’organisateur de la Formule 1. Le président de la FIA lui-même a confirmé ces discussions et elles sont devenues officielles. La création d’une nouvelle écurie de Formule 1 est un évènement très rare et le championnat se montre traditionnellement très prudent à ce sujet. Voilà pourquoi Andretti, qui cherche depuis déjà quelques temps à obtenir une place sur la grille du championnat de Formule 1, n’a jusqu’ici pas réussi à l’obtenir. Notez qu’on parlait jusqu’ici d’un possible partenariat avec Renault qui aurait pu fournir les moteurs à cette nouvelle équipe. Mais c’était probablement avant que Cadillac n’entre dans la boucle.

En même temps qu’Audi ?

Rappelons qu’Audi a récemment annoncé son arrivée en Formule 1 dès 2026, via une nouvelle collaboration montée par le constructeur allemand avec l’écurie Sauber qui vient de se séparer d’Alfa Romeo. Si la General Motors et Andretti parviennent à convaincre l’organisateur du sérieux de leur engagement, cela pourrait déboucher sur la création d’une nouvelle équipe. Auquel cas une arrivée en 2026, année de la mise en place d’une nouvelle réglementation technique, pourrait être possible. Mais attention car à l’heure actuelle, les autres écuries semblent réticentes à l’idée de voir arriver une nouvelle équipe, chose qui n’était plus arrivée depuis 2016 et qui pourrait mécaniquement réduire leurs revenus.