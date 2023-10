Les électriques abordables Honda et GM ne verront pas le jour

Nos confrères de la publication américaine Bloomberg rapportent des informations décevantes à propos de la collaboration entre General Motors et Honda pour le co-développement d'une gamme de véhicules électriques abordables. Le patron de la firme japonaise Toshihiro Mibe a indiqué que les conditions économiques ne sont plus favorables pour la réalisation d'un tel partenariat.

Le dirigeant a indiqué à Bloomberg Television que les deux constructeurs poursuivront indépendamment sur ce sujet. "Après avoir étudié la question pendant un an, nous avons conclu qu'il était difficile de trouver un modèle rentable pour un tel montage. Aujourd'hui, nous annulons ce projet commun". Des propos très différents de ce qui avait été annoncé l'année. Les deux marques ambitionnaient en effet de produire plusieurs millions de véhicules électriques abordables d'ici 2027. Les coûts anticipés et le manque d'autonomie des voitures envisagées sont les deux raisons de la dissolution de cette collaboration industrielle.

Une communication qui n'évoque pas les grèves

Pour rappel, les deux marques sont néanmoins associées en partageant des technologies avancées et la plateforme GM Ultium exploitée par le Honda Prologue. Un système modulaire également utilisé par l'Acura ZDX. Détail intéressant, Toshihiro Mibe n'évoque pas les problèmes des grèves aux États-Unis tandis que General Motors vient tout juste d'annoncer ne pas être certain d'atteindre ses 14 milliards de dollars (13,22 milliards d'euros au cours actuel) de bénéfices à cause de cela. Le groupe perd 200 millions de dollars (188,89 millions d'euros) par semaine à cause des mouvements sociaux. Une somme qui s'ajoute aux 800 millions (755,53 millions d'euros) comptabilisés depuis le début des perturbations. Le premier modèle électrique abordable devait être un crossover. Un segment également porteur outre-Atlantique.