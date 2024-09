Les Chinois à l'offensive sur les utilitaires

BYD ne fait pas que des voitures. Ce constructeur chinois produit également des camions de toutes tailles ainsi que des utilitaires… comme ce E-Vali qui vient de faire sa première apparition mondiale au salon de Hanovre en Allemagne. Ce grand fourgon totalement électrique se lancera à la conquête de l'Europe dès l'an prochain et sera en concurrence directe et frontale avec les Renault Master et autres grands fourgons électriques.

Deux modèles de ce E-Vali seront proposés. Le premier, d'un PTAC de 3,5 tonnes, affiche une longueur de 6 mètres, une hauteur proche des 2,80 mètres et une largeur de 2,09 m. Le volume utile est de 13,9 m3 et une charge utile de 700 kg. Le second, d'un PTAC de 4,25 tonnes, flirte avec les 7 mètres de long pour les mêmes largeurs et hauteurs que le modèle standard. Son volume utile est de 17,9 m3 et la charge utile est de 1 450 kilos.



Véhicule électrique, le E-Vali dispose d'une batterie de 80,64 kWh et développe une puissance moteur de 100 ou 150 kW. Le constructeur chinois annonce une autonomie de 220 à 250 kilomètres selon la version. La vitesse est limitée à 90 km/h pour le premier modèle et à 120 km/h pour le modèle long. À l’heure actuelle, les dates précises de lancement et les tarifs n'ont pas été communiqués.

Le fourgon Gecko à 34 999 € HT

Autre constructeur chinois à faire son entrée sur le marché européen, Gecko qui a également profité du salon de Hanovre pour présenter le Magic Way. Ce véhicule totalement électrique sera lancé dès le deuxième trimestre 2025 en version fourgon ainsi qu'en châssis cabine ; permettant de nombreuses adaptations et transformations

Le fourgon sera décliné en deux longueurs, L1 à 5 mètres et L2 à 5,40 m, et trois hauteurs H1 à 1,98 m., H2 à 2,18 m et H3 à 2,48 m. Ces dimensions apporteront des volumes utiles allant de 7,2 m3 pour le L1H1 à 11,1 m3 pour le L2H3. La charge utile sera au maximum de 1787 kilos. Tous les fourgons auront un PTAC de 3,5 tonnes.

Le Magic Way sera disponible avec des batteries d'une capacité de 83 kWh apportant environ 500 kilomètres d'autonomie selon les annonces faites par le constructeur. Ce véhicule sera également proposé avec un prolongateur autonomie (Extended Range) en option qui porte l'autonomie à un peu moins de 1000 kilomètres en cycle urbain WLTP, toujours selon Gecko. Un mot sur les prix, plutôt attractifs. Le fourgon Magic Way sera commercialisé à partir de 34 999 € HT et le châssis cabine à partir de 32 999 € HT.