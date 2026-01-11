Économiser 10 000 € avec ce pick-up chinois Maxus, possible et sans grosses contraintes ?
5. Un 13/20 bien mérité pour le Maxus T60 !
Le Maxus T60 Max (215 ch, à partir de 45 480 €) est évalué dans la catégorie des pick-up double cabine diesel à boîte automatique, qui comprend notamment :
Ford Ranger 2.0 EcoBlue BV10 Automatique (205 ch, à partir de 58 560 €*)
Toyota Hilux 2.8 D-4D BVA (204 ch, à partir de 53 380 €*)
Volkswagen Amarok 2.0 TDI 205ch 10v (205 ch, à partir de 61 589 €*)
*tarif hors remise, officiellement de 7 000 € chez Ford actuellement…
|Maxus T60
|Budget
|Coût d'achat
|Bonus/malus
|Consommation : données constructeur
|Consommation : relevés Caradisiac
|Courroie de distribution/chaîne
|Cote attendue
|Durée de la garantie
|Fiabilité attendue/coût de réparations
|Pratique
|Qualité de la finition
|Rangements
|Modularité
|Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)
|Longueur maxi de chargement
|Places AR : longueur aux jambes
|Places AR : largeur aux coudes
|Places AR : garde au toit
|Rapport prix/équipements
|Aides à la conduite
|Conduite (liaisons au sol)
|Confort
|Multimédia
|Style intérieur
|Style extérieur
|Sur la route
|Agrément moteur
|Agrément boîte
|Amortissement
|Dynamisme
|Emissions polluantes à l'usage
|Insonorisation
|Maniabilité
|Performance
|Position de conduite
|Sécurité
|Degré maximal d'autonomie
|Freinage
|Systèmes de sécurité
|Visibilité périphérique
|Note globale :
|13,3 /20
Photos (18)
Sommaire
