Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Maxus T60 Max

Essai

Économiser 10 000 € avec ce pick-up chinois Maxus, possible et sans grosses contraintes ?

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Alan Froli

9  

5. Un 13/20 bien mérité pour le Maxus T60 !

 

Économiser 10 000 € avec ce pick-up chinois Maxus, possible et sans grosses contraintes ?

Le Maxus T60 Max (215 ch, à partir de 45 480 €) est évalué dans la catégorie des pick-up double cabine diesel à boîte automatique, qui comprend notamment :

Ford Ranger 2.0 EcoBlue BV10 Automatique (205 ch, à partir de 58 560 €*)

Toyota Hilux 2.8 D-4D BVA (204 ch, à partir de 53 380 €*)

Volkswagen Amarok 2.0 TDI 205ch 10v (205 ch, à partir de 61 589 €*)

*tarif hors remise, officiellement de 7 000 € chez Ford actuellement…

Maxus T60
Budget
  • 6.5
  • 6.5
  • 6.5
  • 6.5
  • 6.5
 
Pratique
  • 6.38
  • 6.38
  • 6.38
  • 6.38
  • 6.38
 
Rapport prix/équipements
  • 7.83
  • 7.83
  • 7.83
  • 7.83
  • 7.83
 
Sur la route
  • 6.33
  • 6.33
  • 6.33
  • 6.33
  • 6.33
 
Sécurité
  • 6.25
  • 6.25
  • 6.25
  • 6.25
  • 6.25
 
Note globale : 13,3 /20
Explication des critères de notation
Page précédente
Page suivante

Photos (18)

Voir tout

Sommaire

9  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

En savoir plus sur : Maxus T60 Max

Maxus T60 Max

SPONSORISE

Essais Pick-up

Voir tous les essais Pick-up

Toute l'actualité

Voir toutes l'actu