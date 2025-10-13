La concurrence : bien établie en Europe

Le Santa Fe se mesure à des concurrents déjà bien établis en Europe comme le Skoda Kodiaq, le Renault Espace, le Peugeot 5008 ou encore le Kia Sorento. Le Santa Fe s’en distingue par une modularité mieux pensée et une polyvalence qui allie hybridation et transmission intégrale. Des atouts proposés par certains mais jamais en même temps.

A retenir : confortable, polyvalent mais gourmand

Le design de cette nouvelle génération pourrait à lui seul convaincre de nombreux acheteurs. Ces derniers ne seront d’ailleurs pas déçus par les qualités de ce spacieux SUV à 7 places à la modularité aboutie. Pour un usage familial, le Santa Fe se montre très apte et notamment pour avaler les kilomètres des grandes vacances ou se rendre au ski grâce à sa transmission intégrale. Au quotidien, tout n’est pas parfait. Hormis esquiver un malus CO2, l’hybridation n’apporte pas valeur ajoutée aux consommations et son encombrement en ville peut poser problème.

Caradisiac a aimé

Le vaste espace à bord

La modularité très poussée

Le bon contenu en équipements dès le premier niveau

La transmission intégrale de série

Le bon niveau de confort

Caradisiac n’a pas aimé

Le poids important assorti d’un malus masse

L’autonomie en électrique décevante

Les consommations en carburant élevées

La faible puissance de recharge