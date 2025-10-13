Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Hyundai Santa Fe 5

Hyundai Santa Fe PHEV, l’Américain

Alexandre Bataille

3. Notre avis sur le Hyundai Santa Fe PHEV et face à la concurrence et les prix

 

Hyundai Santa Fe PHEV, l’Américain

 

La concurrence : bien établie en Europe

Le Santa Fe se mesure à des concurrents déjà bien établis en Europe comme le Skoda Kodiaq, le Renault Espace, le Peugeot 5008 ou encore le Kia Sorento. Le Santa Fe s’en distingue par une modularité mieux pensée et une polyvalence qui allie hybridation et transmission intégrale. Des atouts proposés par certains mais jamais en même temps.

A retenir : confortable, polyvalent mais gourmand

Le design de cette nouvelle génération pourrait à lui seul convaincre de nombreux acheteurs. Ces derniers ne seront d’ailleurs pas déçus par les qualités de ce spacieux SUV à 7 places à la modularité aboutie. Pour un usage familial, le Santa Fe se montre très apte et notamment pour avaler les kilomètres des grandes vacances ou se rendre au ski grâce à sa transmission intégrale. Au quotidien, tout n’est pas parfait. Hormis esquiver un malus CO2, l’hybridation n’apporte pas valeur ajoutée aux consommations et son encombrement en ville peut poser problème.

Caradisiac a aimé

  • Le vaste espace à bord
  • La modularité très poussée
  • Le bon contenu en équipements dès le premier niveau
  • La transmission intégrale de série
  • Le bon niveau de confort

 

Caradisiac n’a pas aimé

  • Le poids important assorti d’un malus masse
  • L’autonomie en électrique décevante
  • Les consommations en carburant élevées
  • La faible puissance de recharge

 

Les prix

Version Co2 (en g/km) Prix Bonus / Malus
V 1.6 T-GDI PLUG-IN 253 HTRAC CALLIGRAPHY BVA6 38 (wltp) 70 100 €  €
V 1.6 T-GDI PLUG-IN 253 HTRAC CREATIVE BVA6 38 (wltp) 63 100 €  €
V 1.6 T-GDI PLUG-IN 253 HTRAC EXECUTIVE BVA6 38 (wltp) 67 100 €  €
V 1.6 T-GDI PLUG-IN 253 HTRAC INTUITIVE BVA6 38 (wltp) 60 100 €  €
