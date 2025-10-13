Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Hyundai Santa Fe 5

Essai

Hyundai Santa Fe PHEV, l'Américain

Essai

Alexandre Bataille

2  

2. Une dotation complète dès le premier niveau

 

Hyundai Santa Fe PHEV, l’Américain

La gamme s’articule aujourd’hui autour de 4 niveaux de finition et démarre à partir de 60 100 € en « Intuitive » déjà très bien équipée. Cette dernière comprend comme principaux équipements de série 7 places, les jantes de 20 pouces, le frein de parking électrique, le siège conducteur avec support lombaire électrique, le volant chauffant, la climatisation automatique bi-zone, le régulateur de vitesse adaptatif jusqu’à l’arrêt, la caméra de recul, le hayon mains-libres, l’accès mains-libres et démarrage sans clé, le système multimédia avec écran tactile 12,3 pouces et navigation Europe avec mise à jour sans fil à distance.

Le second niveau « Creative », à partir de 63 100 €, ajoute les sièges avant réglables électriquement et chauffants, la sellerie cuir, le chargeur à induction, le ciel de toit en alcantara, l’éclairage d’ambiance LED, les vitres arrière surteintées.

La finition « Exclusive », à partir de 67 100 € ajoute, le dossier arrière (rang 2) rabattable à distance depuis le coffre, l’affichage tête haute, la commande à distance de sortie de stationnement, la conduite autonome de niveau 2, les feux avant bi-LED type projection avec clignotants à LED, les sièges chauffants avant/arrière et le siège avant ventilé, la planche de bord en simili-cuir ou encore le système audio premium Bose avec subwoofer et amplificateur.

La finition « Calligraphy », à partir de 70 100 € ajoute un kit carrosserie spécifique, les sièges avant multi-confort, la boîte à gants avec fonction désinfection par UV-C.

Le point techno : un stérilisateur embarqué

Un compartiment multifonction à stérilisation par UV-C est présent sur la partie supérieure de la boîte à gants. Il permet de stériliser très facilement des objets tels que les téléphones portables, les portefeuilles, etc. Cette stérilisation physique s’effectue via des lampes UVC de technologie LED.

 

 

 

 

 

Equipements et options

Version : V 1.6 T-GDI PLUG-IN 253 HTRAC EXECUTIVE BVA6

Equipements de sécurité

  • Alarme périmétrique

  • Allumage automatique des feux

  • Système d&#039;accès mains-libres et démarrage sans clé

  • Verrouillage automatique des portes en roulant

  • Feux AR à LED

  • Feux de route intelligents

  • Contrôle de vitesse en descente

  • Alerte de circulation transversale AR avec fonction freinage

  • eCall : appel d&#039;urgence automatique aux services de secours avec géolocalisation du véhicule

  • Assistance à la sortie du véhicule

  • Limiteur de vitesse intelligent

  • Surveillance des angles morts avec assistance active au changement de voie

  • Assistance active à la conduite sur autoroute (Niveau 2) avec fonction changement de voie

  • Assistance active au maintien et au suivi de voie

  • 10 airbags: frontaux conducteur et passager, latéraux AV/AR, rideaux AV/AR, central AV

  • Alerte de présence de passager AR avec système de radar

  • Système ISOFIX pour siège enfant aux 4 places latérales AR (2ème et 3ème rangées)

  • TCS (Traction Control System)

  • ABS et EBD

  • Contrôle de la pression des pneumatiques TPMS

  • Feux AV bi-LED type projection avec clignotants à LED

Equipements de confort

  • Accoudoir central AR avec porte-gobelets

  • Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique

  • Sièges AV chauffants

  • Vitres AR surteintées

  • Siège passager AV réglable en hauteur

  • Sièges AV ventilés

  • Volant chauffant

  • Siège conducteur avec support lombaire électrique

  • Sièges AR chauffants

  • Sièges AV réglables électriquement

  • Volant gainé cuir

  • Eclairage d&#039;accueil sous les rétroviseurs

  • Régulateur de vitesse adaptatif intelligent (jusqu&#039;à l&#039;arrêt)

  • Sièges AR coulissants et inclinables

  • Aide au stationnement AR avec fonction freinage

  • Siège conducteur à mémoire

  • Commande à distance de sortie de stationnement via télécommande (AV/AR)

  • Prise USB en rang 3

  • Système multimédia avec écran couleur tactile 12,3&quot; avec reconnaissance vocale en ligne

  • Entourage de vitres noir

  • Rétroviseurs extérieurs électriques, dégivrants, rabattables électriquement avec clignotant intégré

  • Console centrale avec bac de rangement à ouverture bi-directionnelle

  • Porte-gobelets AV/AR (rang 1/ rang 2/ rang 3)

  • Climatisation automatique bi-zone avec ouïes de ventilation AR et désembuage automatique

  • Commande de climatisation automatique AR

  • Chargeur sans fil double pour téléphone compatible

  • Système audio premium Bose avec subwoofer et amplificateur

  • Freinage régénératif intelligent (modulable via palettes au volant)

  • Volant réglable électriquement à mémoire

  • Accoudoirs (central AV et portes) et planche de bord habillage simili-cuir

  • Système ISOFIX pour siège enfant aux 4 places latérales AR (2ème et 3ème rangées)

  • Vitres AV électriques

  • Direction assistée électrique

  • Verrouillage centralisé

  • Frein de parking électrique avec fonction auto-hold

  • Pare-brise athermique avec film acoustique

  • Système de navigation Europe avec programme de mise à jour de la cartographie

  • Système audio RDS/DAB, MP3, 4 HPs, 2 tweeters

  • Aide au stationnement AV/AR

Esthétique / Carrosserie

  • Rails de toit noir brillant

  • Ciel de toit alcantara

  • Sellerie cuir (dossier et assise)

  • Jantes alliage 20&quot; 8.5Jx20, pneus 255/45 R20

Autres équipements

  • Reconnaissance des panneaux de limitation de vitesse

  • Hayon mains-libres intelligent

  • Détection de fatigue du conducteur

  • Planche de bord avec habillage simili-cuir

  • Configuration 7 places

  • Dossier AR (rang 2) rabattable 60/40 à distance avec commande depuis le coffre

  • Pare-soleils intégrés dans les portes AR

  • Affichage caméra des angles morts

  • Compatibilité Apple CarPlay et Android Auto - connexion sans fil

  • Eclairage d&#039;ambiance intérieur à LED personnalisable

  • Prise 220V en rang 2

  • Programmation de la charge depuis le véhicule

  • Compteurs numériques 12,3&quot;

  • Calandre finition chrome

  • Ski AV grain métal

  • Prises 12V (rang 1 / rang 3) et USB (rang 1 / rang 2)

  • Détection intelligente des zones à faibles émissions

  • Câble de recharge pour prise domestique

  • Prise Type 2 - 3.6 kW

  • Caméra 360° avec lignes de guidage dynamiques et vue 3D

  • Affichage tête haute 12&quot; sur pare-brise

  • Drive Mode et Terrain Mode (Neige, Sable, Boue)

  • Caméra de recul avec lignes de guidage dynamiques

  • Garantie 8 ans de la batterie

  • Garantie 5 ans (kilométrage illimité)

  • Boîte automatique 6 rapports

  • ESP

  • Services connectés BlueLink avec mises à jour à distance (OTA)

  • Freinage d&#039;urgence autonome avec reconnaissance piéton/cycliste et fonction intersection

  • Pack SmartSense+

Options disponibles

  • Peinture métallisée Peinture métallisée

     : 

    1000 €

  • Peinture mate Peinture mate

     : 

    1500 €

