La gamme s’articule aujourd’hui autour de 4 niveaux de finition et démarre à partir de 60 100 € en « Intuitive » déjà très bien équipée. Cette dernière comprend comme principaux équipements de série 7 places, les jantes de 20 pouces, le frein de parking électrique, le siège conducteur avec support lombaire électrique, le volant chauffant, la climatisation automatique bi-zone, le régulateur de vitesse adaptatif jusqu’à l’arrêt, la caméra de recul, le hayon mains-libres, l’accès mains-libres et démarrage sans clé, le système multimédia avec écran tactile 12,3 pouces et navigation Europe avec mise à jour sans fil à distance.

Le second niveau « Creative », à partir de 63 100 €, ajoute les sièges avant réglables électriquement et chauffants, la sellerie cuir, le chargeur à induction, le ciel de toit en alcantara, l’éclairage d’ambiance LED, les vitres arrière surteintées.

La finition « Exclusive », à partir de 67 100 € ajoute, le dossier arrière (rang 2) rabattable à distance depuis le coffre, l’affichage tête haute, la commande à distance de sortie de stationnement, la conduite autonome de niveau 2, les feux avant bi-LED type projection avec clignotants à LED, les sièges chauffants avant/arrière et le siège avant ventilé, la planche de bord en simili-cuir ou encore le système audio premium Bose avec subwoofer et amplificateur.

La finition « Calligraphy », à partir de 70 100 € ajoute un kit carrosserie spécifique, les sièges avant multi-confort, la boîte à gants avec fonction désinfection par UV-C.

Le point techno : un stérilisateur embarqué Un compartiment multifonction à stérilisation par UV-C est présent sur la partie supérieure de la boîte à gants. Il permet de stériliser très facilement des objets tels que les téléphones portables, les portefeuilles, etc. Cette stérilisation physique s’effectue via des lampes UVC de technologie LED.