2. Une dotation complète dès le premier niveau
La gamme s’articule aujourd’hui autour de 4 niveaux de finition et démarre à partir de 60 100 € en « Intuitive » déjà très bien équipée. Cette dernière comprend comme principaux équipements de série 7 places, les jantes de 20 pouces, le frein de parking électrique, le siège conducteur avec support lombaire électrique, le volant chauffant, la climatisation automatique bi-zone, le régulateur de vitesse adaptatif jusqu’à l’arrêt, la caméra de recul, le hayon mains-libres, l’accès mains-libres et démarrage sans clé, le système multimédia avec écran tactile 12,3 pouces et navigation Europe avec mise à jour sans fil à distance.
Le second niveau « Creative », à partir de 63 100 €, ajoute les sièges avant réglables électriquement et chauffants, la sellerie cuir, le chargeur à induction, le ciel de toit en alcantara, l’éclairage d’ambiance LED, les vitres arrière surteintées.
La finition « Exclusive », à partir de 67 100 € ajoute, le dossier arrière (rang 2) rabattable à distance depuis le coffre, l’affichage tête haute, la commande à distance de sortie de stationnement, la conduite autonome de niveau 2, les feux avant bi-LED type projection avec clignotants à LED, les sièges chauffants avant/arrière et le siège avant ventilé, la planche de bord en simili-cuir ou encore le système audio premium Bose avec subwoofer et amplificateur.
La finition « Calligraphy », à partir de 70 100 € ajoute un kit carrosserie spécifique, les sièges avant multi-confort, la boîte à gants avec fonction désinfection par UV-C.
Le point techno : un stérilisateur embarqué
Un compartiment multifonction à stérilisation par UV-C est présent sur la partie supérieure de la boîte à gants. Il permet de stériliser très facilement des objets tels que les téléphones portables, les portefeuilles, etc. Cette stérilisation physique s’effectue via des lampes UVC de technologie LED.
Equipements et options
Version : V 1.6 T-GDI PLUG-IN 253 HTRAC EXECUTIVE BVA6
Equipements de sécurité
Alarme périmétrique
Allumage automatique des feux
Système d'accès mains-libres et démarrage sans clé
Verrouillage automatique des portes en roulant
Feux AR à LED
Feux de route intelligents
Contrôle de vitesse en descente
Alerte de circulation transversale AR avec fonction freinage
eCall : appel d'urgence automatique aux services de secours avec géolocalisation du véhicule
Assistance à la sortie du véhicule
Limiteur de vitesse intelligent
Surveillance des angles morts avec assistance active au changement de voie
Assistance active à la conduite sur autoroute (Niveau 2) avec fonction changement de voie
Assistance active au maintien et au suivi de voie
10 airbags: frontaux conducteur et passager, latéraux AV/AR, rideaux AV/AR, central AV
Alerte de présence de passager AR avec système de radar
Système ISOFIX pour siège enfant aux 4 places latérales AR (2ème et 3ème rangées)
TCS (Traction Control System)
ABS et EBD
Contrôle de la pression des pneumatiques TPMS
Feux AV bi-LED type projection avec clignotants à LED
Equipements de confort
Accoudoir central AR avec porte-gobelets
Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique
Sièges AV chauffants
Vitres AR surteintées
Siège passager AV réglable en hauteur
Sièges AV ventilés
Volant chauffant
Siège conducteur avec support lombaire électrique
Sièges AR chauffants
Sièges AV réglables électriquement
Volant gainé cuir
Eclairage d'accueil sous les rétroviseurs
Régulateur de vitesse adaptatif intelligent (jusqu'à l'arrêt)
Sièges AR coulissants et inclinables
Aide au stationnement AR avec fonction freinage
Siège conducteur à mémoire
Commande à distance de sortie de stationnement via télécommande (AV/AR)
Prise USB en rang 3
Système multimédia avec écran couleur tactile 12,3" avec reconnaissance vocale en ligne
Entourage de vitres noir
Rétroviseurs extérieurs électriques, dégivrants, rabattables électriquement avec clignotant intégré
Console centrale avec bac de rangement à ouverture bi-directionnelle
Porte-gobelets AV/AR (rang 1/ rang 2/ rang 3)
Climatisation automatique bi-zone avec ouïes de ventilation AR et désembuage automatique
Commande de climatisation automatique AR
Chargeur sans fil double pour téléphone compatible
Système audio premium Bose avec subwoofer et amplificateur
Freinage régénératif intelligent (modulable via palettes au volant)
Volant réglable électriquement à mémoire
Accoudoirs (central AV et portes) et planche de bord habillage simili-cuir
Système ISOFIX pour siège enfant aux 4 places latérales AR (2ème et 3ème rangées)
Vitres AV électriques
Direction assistée électrique
Verrouillage centralisé
Frein de parking électrique avec fonction auto-hold
Pare-brise athermique avec film acoustique
Système de navigation Europe avec programme de mise à jour de la cartographie
Système audio RDS/DAB, MP3, 4 HPs, 2 tweeters
Aide au stationnement AV/AR
Esthétique / Carrosserie
Rails de toit noir brillant
Ciel de toit alcantara
Sellerie cuir (dossier et assise)
Jantes alliage 20" 8.5Jx20, pneus 255/45 R20
Autres équipements
Reconnaissance des panneaux de limitation de vitesse
Hayon mains-libres intelligent
Détection de fatigue du conducteur
Planche de bord avec habillage simili-cuir
Configuration 7 places
Dossier AR (rang 2) rabattable 60/40 à distance avec commande depuis le coffre
Pare-soleils intégrés dans les portes AR
Affichage caméra des angles morts
Compatibilité Apple CarPlay et Android Auto - connexion sans fil
Eclairage d'ambiance intérieur à LED personnalisable
Prise 220V en rang 2
Programmation de la charge depuis le véhicule
Compteurs numériques 12,3"
Calandre finition chrome
Ski AV grain métal
Prises 12V (rang 1 / rang 3) et USB (rang 1 / rang 2)
Détection intelligente des zones à faibles émissions
Câble de recharge pour prise domestique
Prise Type 2 - 3.6 kW
Caméra 360° avec lignes de guidage dynamiques et vue 3D
Affichage tête haute 12" sur pare-brise
Drive Mode et Terrain Mode (Neige, Sable, Boue)
Caméra de recul avec lignes de guidage dynamiques
Garantie 8 ans de la batterie
Garantie 5 ans (kilométrage illimité)
Boîte automatique 6 rapports
ESP
Services connectés BlueLink avec mises à jour à distance (OTA)
Freinage d'urgence autonome avec reconnaissance piéton/cycliste et fonction intersection
Pack SmartSense+
Options disponibles
-
Peinture métallisée Peinture métallisée:
1000 €
-
Peinture mate Peinture mate:
1500 €
