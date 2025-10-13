Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Hyundai Santa Fe 5

Essai

Hyundai Santa Fe PHEV, l’Américain

Dans Nouveautés / Nouvelles versions

Alexandre Bataille

4  

5. La fiche technique du Hyundai Santa Fe 

 

Hyundai Santa Fe PHEV, l’Américain

 

Les chiffres clés

Hyundai Santa Fe 5 V 1.6 T-GDI PLUG-IN 253 HTRAC EXECUTIVE BVA6
Généralités  
Finition EXECUTIVE
Date de commercialisation 23/04/2024
Garantie pièce et main d'œuvre : en km Kilométrage illimité
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 60 mois
Dimensions  
Longueur 4,83 m
Largeur sans rétros 1,90 m
Hauteur 1,77 m
Empattement 2,81 m
Volume de coffre mini 985 L
Volume de coffre maxi 1 942 L
Nombre de portes 5
Nombre de places assises 7
Poids à vide 2 165 Kg
Caractéristiques moteur  
Motorisation Hybride essence électrique
Puissance fiscale 8 CV
Moteur 4 cylindres , + moteur électrique
Cylindrée 1 598 cm3
Puissance 253 ch
Couple cumulé 265 Nm à 1 500 trs/min
Autonomie en électrique combinée 54 km
Capacité batterie 13,80 kWh
Type batterie Lithium-ion Li
Boîte de vitesses Automatique
Nombre de rapports 6
Roues motrices 4x4
Performances / consommation  
Vitesse maximum 180 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 9.3 s
Volume du réservoir 47 L
Emissions de CO2 38 g/km (wltp)
Bonus malus max 4820
