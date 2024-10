Le Hyundai Santa Fe hybride baisse nettement sa facture

Le dernier Hyundai Santa Fe, aux airs de Land Rover Defender, est commercialisé depuis avril dernier. Jusque-là, il fallait se contenter de la version hybride rechargeable de 265 ch, dont les prix varient de 59 500 € à 69 500 €.

Désormais, il devient plus accessible grâce à l’adoption d’une mécanique moins complexe, un hybride simple de 215 ch. L’économie s’élève à près de 10 000 € puisqu’il démarre à 49 900 €. Enfin pas tout à fait, il faut s’acquitter d’un malus oscillant de 1 901 et 4 026 €. Par ailleurs, la facture s’alourdira l’année prochaine avec le durcissement du malus : de 2 918 à 5 404 €.

Le Renault Espace moins cher

Si ses tarifs sont plus doux, un Renault Espace hybride de 200 ch (7 places) démarre à 45 000 € tout en échappant à l’écotaxe. Un Peugeot 5008 est encore un cran en dessous, à partir de 37 690 ch, mais sa mécanique est moins puissante (136 ch) et moins évoluée (hybride 48V). Mais le malus reste raisonnable avec 280 € selon le barème 2024.

Cette version du Santa Fe propose les mêmes finitions que l’hybride rechargeable à savoir l’Intuitive, la Creative, l’Executive et la Calligraphy. L’équipement est complet et deux seules options sont disponibles : la peinture métallisée à 1 000 € et la peinture mate à 1 500 € (seulement sur Executive et Calligraphy).

Les équipements du Hyundai Santa Fe