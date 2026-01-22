Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Hyundai Santa Fe 5

Tout le monde est d’accord pour dire qu’en prenant feu sur la route, ce prototype de Hyundai Santa Fe joue parfaitement son rôle

Dans Faits Divers / Insolite / Crash

Adrien Raseta

0  

Un prototype de développement du SUV Hyundai Santa Fe restylé a pris feu lors d’un essai routier en Corée du Sud. Des images qui rappellent à quel point il est important de tester les véhicules en conditions réelles avant leur commercialisation.

Tout le monde est d’accord pour dire qu’en prenant feu sur la route, ce prototype de Hyundai Santa Fe joue parfaitement son rôle

Pièces non homologuées, nouvelles motorisations, technologies inédites : de nombreux éléments peuvent poser des problèmes de fiabilité sur un véhicule dernier cri. C’est pourquoi des tests virtuels, sur circuit puis sur la route sont réalisés avant qu’une voiture déboule dans les concessions. Ces photos d’un prototype de Hyundai Santa Fe restylé dévoré par les flammes en Corée du Sud témoignent de l’intérêt de ces étapes longues et coûteuses en amont du lancement d’un modèle.

Les clichés réalisés et partagés sur les réseaux sociaux par les pompiers de la ville d’Ulsan dans laquelle Hyundai Motor produit près de 5600 véhicules par jour dévoilent un Santa Fe de présérie dans une position difficile. Un incendie provenant de la baie moteur se propage en effet rapidement au reste du SUV au point de ne laisser derrière lui qu’un tas de cendres jusqu’au pare-brise. Il est encore trop tôt pour déterminer la cause du sinistre. Mauvais refroidissement à cause du camouflage ou défaillance technique : les ingénieurs sont sur le coup.

Tout le monde est d’accord pour dire qu’en prenant feu sur la route, ce prototype de Hyundai Santa Fe joue parfaitement son rôle

Pas de blessé, et une voiture correctement testée

Au final, contrairement aux incendies accidentels des véhicules de série, difficile de trouver problématique celui d’un modèle non commercialisé. Pour rappel, dans le dernier classement fiabilité réalisé par Consumer Reports, Hyundai se trouve au cœur du peloton juste devant Audi, Volkswagen ou encore Mercedes.

0  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

 

En savoir plus sur : Hyundai Santa Fe 5

Hyundai Santa Fe 5

SPONSORISE

Actualité Hyundai

Voir toute l'actu Hyundai

Toute l'actualité

Voir toute l'actu