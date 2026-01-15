Les véhicules particuliers les plus immatriculés par les entreprises en 2025

Dans un contexte marqué par une baisse globale de 10,3 % des immatriculations de VP, les écarts se réduisent et laissent peu de place aux constructeurs étrangers selon les chiffres AAA Data/Arval mobility observatory.

Le Top 10 annuel illustre ce resserrement. La preuve avec Tesla. Encore présent en septembre avec le Model Y, disparaît finalement du classement général. Seul Toyota parvient à sauver l’honneur des marques non européennes grâce au Yaris Cross, qui recule toutefois à la 9ᵉ place sur le dernier trimestre.

Un duel franco français

Autre enseignement majeur : la montée en puissance continue des SUV. Alors que, fin 2024, le podium des ventes aux entreprises était entièrement occupé par des citadines, les crossovers s’imposent désormais aux 2ᵉ et 3ᵉ rangs. Les Peugeot 3008 (13 214 unités) et Renault Symbioz (12 792 unités) s’installent derrière l’incontournable Renault Clio, qui demeure la référence absolue des flottes avec 17 252 immatriculations.

Le palmarès 2025 est également plus électrifié que l’an passé. Les modèles essence ne sont plus que deux, contre quatre en 2024, tandis que les motorisations hybrides et micro-hybrides dominent largement. Un véhicule 100 % électrique figure même dans le classement général : le Renault Scenic, qui totalise 9 760 unités et se hisse à la 5ᵉ place. Sur le seul segment des SUV, le modèle électrique du Losange décroche même la médaille de bronze toutes motorisations confondues.

Électrique : Renault surpasse Tesla

Sur le marché spécifique des VP 100 % électriques en entreprise, le Scenic s’impose en tête devant le Tesla Model Y, désormais solidement installé en deuxième position. Renault confirme sa dynamique avec la Renault 5 (5 171 unités), troisième, et la Megane E-Tech (3 892 unités), quatrième.

Peugeot marque le pas : la e-208 perd trois rangs sur l’année et glisse à la 6ᵉ place, juste derrière le BMW iX1, qui termine 5ᵉ après un début d’exercice hésitant. Même trajectoire contrastée pour Citroën : après un démarrage prometteur, la ë-C3 se contente finalement de la 7ᵉ place (3 325 unités). Les dernières positions sont âprement disputées par les constructeurs allemands, avec le Skoda Elroq, le Volkswagen ID.4 et le Cupra Born, regroupés dans un mouchoir de poche.

Hybrides rechargeables : un segment sous pression

Privés de bonus écologique puis pénalisés par le malus au poids depuis le 1ᵉʳ janvier 2025, les hybrides rechargeables accusent le coup. Les immatriculations en entreprises chutent de 37,5 % et leur part de marché recule de 2,6 points sur un an. Le Top 10 PHEV se répartit néanmoins entre sept marques, majoritairement étrangères. Les dernières générations, dotées d’autonomies électriques accrues, ont entièrement remplacé les modèles présents l’an dernier, soulignant le rôle central de l’innovation sur un segment en perte de vitesse.

Hybride : Stellantis et Renault imposent leur stratégie

Sur le full hybrid, le duel Renault-Toyota se poursuit. Le Symbioz conserve la tête avec 12 792 unités, suivi par la Clio (8 730). Le Yaris Cross ferme le podium (7 595). Hyundai et Nissan s’invitent ponctuellement avec le Tucson (3 734 unités, 9ᵉ) et le Qashqai (3 687, 10ᵉ).

Côté micro-hybride, Stellantis règne sans partage. Les Peugeot 3008, 2008, 308, 5008 et 208 occupent les cinq premières places, avant l’irruption de la Skoda Octavia, 6ᵉ et en progression de quatre rangs. Elle devance désormais la Citroën C4, reléguée en bas de tableau.