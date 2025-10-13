4. L'évaluation du Hyundai Santa Fe hybride rechargeable
Le Hyundai Santa Fe H-Trac, à partir de 253 ch et 60 100 € est évalué dans la catégorie des SUV 7 places qui comprend notamment
Le Peugeot 5008 hybride rechargeable (2 roues motrices), à partir de 195 ch et 45 000 €
Le Renault Espace E-tech Full Hybrid (2 roues motrices), à partir de 200 ch et 46 000 €
Le Skoda Kodiaq 1.5 e-Tsi (2 roues motrices), à partir de 150 ch et 50 000 €
|Hyundai Santa Fe PHEV 253 Executive
|Budget
|Coût d'achat
|Bonus/malus
|Consommation : données constructeur
|Consommation : relevés Caradisiac
|Courroie de distribution/chaîne
|Cote attendue
|Durée de la garantie
|Fiabilité attendue/coût de réparations
|Pratique
|Qualité de la finition
|Rangements
|Modularité
|Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)
|Longueur maxi de chargement
|Places AR : longueur aux jambes
|Places AR : largeur aux coudes
|Places AR : garde au toit
|Plancher plat
|Puissance maxi de recharge courant alternatif (à la maison)
|Recharge rapide
|Rapport prix/équipements
|Aides à la conduite
|Conduite (liaisons au sol)
|Confort
|Multimédia
|Style intérieur
|Style extérieur
|Sur la route
|Agrément moteur
|Agrément boîte
|Amortissement
|Dynamisme
|Emissions polluantes à l'usage
|Insonorisation
|Maniabilité
|Performance
|Position de conduite
|Autonomie électrique : données constructeur (parcours mixte)
|Autonomie électrique : relevés Caradisiac (parcours mixte)
|Système de récupération d'énergie
|Note globale :
|13,7 /20
