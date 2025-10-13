Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Hyundai Santa Fe 5

Essai

Hyundai Santa Fe PHEV, l’Américain

Dans Nouveautés / Nouvelles versions

Alexandre Bataille

4  

4. L'évaluation du Hyundai Santa Fe hybride rechargeable

 

Hyundai Santa Fe PHEV, l’Américain

Le Hyundai Santa Fe H-Trac, à partir de 253 ch et 60 100 € est évalué dans la catégorie des SUV 7 places qui comprend notamment 

Le Peugeot 5008 hybride rechargeable (2 roues motrices), à partir de 195 ch et 45 000 €

Le Renault Espace E-tech Full Hybrid (2 roues motrices), à partir de 200 ch et 46 000 €

Le Skoda Kodiaq 1.5 e-Tsi (2 roues motrices), à partir de 150 ch et 50 000 €

 

Hyundai Santa Fe PHEV 253 Executive
Budget
  6.38
  • 6.38
  • 6.38
  • 6.38
  • 6.38
 
Pratique
  7.27
  • 7.27
  • 7.27
  • 7.27
  • 7.27
 
Rapport prix/équipements
  8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
 
Sur la route
  5.83
  • 5.83
  • 5.83
  • 5.83
  • 5.83
 
Note globale : 13,7 /20
Explication des critères de notation
