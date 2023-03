La nouvelle Hyundai Elantra restylée aurait-elle sa place en Europe ?

Hyundai a bien essayé de vendre de vraies berlines familiales en Europe. Le plus récemment, c’était avec la i40 lancée en 2011 et retirée du marché il y a quelques années. Il faut dire que ce genre de véhicule ne fait plus recette sur le Vieux Continent où les SUV ont plus que jamais la part belle. Toyota, qui avait décidé de proposer sa Camry en 2019 dans sa version hybride, n’a pas tenu longtemps avant de la retirer du catalogue faute de succès suffisant.

Dans ce contexte, on voit mal comment Hyundai pourrait relancer son Elantra chez nous. Commercialisée en France à l’époque des années 2000 où ce nom désignait une berline au dessin insipide, l’Elantra actuelle fait toujours partie des meilleures ventes de la marque aux Etats-Unis. Lancée en 2020, la septième génération se nomme Avante sur le marché sud-coréen. Et les images accompagnant cet article montrent sa version restylée qui arbore une face avant modifiée en plus de présenter quelques améliorations à l’intérieur.

Toujours de bonnes voitures ?

Offrant aussi bien des moteurs thermiques que des versions hybrides et même une déclinaison sportive N similaire à celle de la i30 N, l’Elantra aurait-elle de quoi intéresser quelques professionnels du transport chez nous et autres sociétés dans ses variantes électrifiées compatibles avec nos normes ? Hyundai s’en tiendra de toute façon à ses SUV et à sa compacte i30, toujours disponible chez nous en version cinq portes et en break.