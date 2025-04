Avec sa version Gen-e, le Ford Puma se prend une décharge

La concurrence : de plus en plus féroce

Très développé en thermique, le segment des SUV urbains commencent à en faire de même en électrique. Ainsi, beaucoup de constructeurs sont représentés. Ford arrive ainsi avec son Puma (à partir de 33 990 €) et devra affronter des acteurs bien installés sur le segment comme le Peugeot e-2008 (34 740 €), le Hyundai Kona (36 850 €) le Fiat 600ᵉ (35 900 €) ou d’autres tout fraichement débarqués à l’image de la nouvelle Renault R4 (33 490 €). Des adversaires qui sont des prix et des autonomies très proches. De quoi renforcer la compétition.

À retenir : une plus grosse batterie aurait été la bienvenue

Très bon SUV urbain en thermique, le Puma Gen-e profite de très bons gènes et se distingue de la concurrence par son volume de chargement très généreux. Son comportement routier est également un point fort. Toutefois, on regrettera tout de même la position des passagers arrière peu confortable et l’autonomie un peu juste face à une concurrence qui bénéficie d’une plus grande polyvalence.

Caradisiac a aimé

La capacité de chargement énorme

Les prix plutôt bien placés

Les qualités routières

Le poids très raisonnable

Consommations intéressantes

Caradisiac n'a pas aimé

Direction un peu floue

Beaucoup de plastiques durs

L’autonomie juste par rapport à la concurrence

Places arrière pas très confortable