Les Puma et 2008 existent en thermique, mais on s’intéresse aujourd’hui à leur version électrique. D’un côté, on a un moteur de 168 ch et 290 Nm pour le SUV à l’ovale et de l’autre 156 ch. Plus de puissance pour le Puma, ce qui signifie des performances supérieures avec notamment un 0 à 100 km/h abattu en 8 s contre 9s pour le Peugeot.

Et justement, puisqu’on évoque le dynamisme, il est bon de rappeler que les Puma et 2008 sont les meilleurs élèves de la catégorie en la matière, en particulier en thermique. Naturellement, ce passage à l’électrique ne change pas la philosophie de ces véhicules, même s’il faut bien reconnaître qu’ils sont plus lourds. À ce petit jeu, c’est le Puma qui s’en sort le mieux avec un poids de 1 535 kg alors que le 2008 pèse 100 kg de plus. Cela se ressent légèrement, mais on constate tout de même des différences marquées en matière de comportement et de confort.

Ainsi, le Puma s’affirme comme plus sportif donc plus ferme, ce qui est dû notamment à l’amortissement mais également aux jantes 18 pouces chaussées de pneus taille basse de notre modèle d’essai. Tout l’inverse du 2008, qui se révèle plus plaisant avec surtout une meilleure insonorisation que ce soit des bruits d’air ou de roulement. Les voyages sont donc plus reposants et silencieux, mais aussi plus confortable avec des réglages plus souples sans que cela ne soit synonyme de mouvements de caisse trop marqués. Le e-2008 joue donc la carte du consensus alors que le Puma s’affirme comme plus sportif.

Un tempérament différent qui se traduit aussi par une position de conduite bien distincte. Celle du 2008 avec son petit volant est devenue un classique, même si tous les gabarits ne seront pas à leur aise. Il en ressort tout de même qu’elle se révèle plus directe que celle du Puma tout aussi originale en raison d’un grand volant à double méplat. Toutefois, cette dernière fait aussi preuve de précision, mais le ressenti est un peu plus flou.

En matière de batterie, nos deux rivaux semblent relativement proches sur le papier puisqu’ils possèdent des batteries de 54 kWh brute pourtant il existe de grosses différences sur les capacités nettes. Ainsi, celle du e-2008 est de 51 kWh alors que celle du Puma n’est seulement de 43,6 kWh. Une différence conséquente qui s’explique par le fait que Ford a privilégié la durée de vie de la batterie et la rapidité de chargement. Ainsi, en courant continu, les deux SUV acceptent 100 kW, mais pas d’égalité en courant alternatif avec 11 kW pour le Puma et 7,4 kW pour le e-2008 (ou 11 kW en option à 390 €). Il en résulte des temps de recharge nettement en faveur du Puma avec 23 min pour passer de 10 à 80% alors que le 2008 demande 27 minutes pour passer de 20 à 80% de la batterie.

Les autonomies officielles respectives sont de 410 km pour le 2008 et 376 km pour le Puma. Lors de cet essai, nous avons relevé une moyenne de 15 kWh/100 km pour le Puma contre 14,2 kWh/100 pour le e-2008 soit des autonomies réelles de 360 km pour le Peugeot contre 310 km pour le Ford.

Sur la route Ford Puma Gen e Peugeot e-2008 Agrément moteur















Amortissement















Dynamisme















Insonorisation















Maniabilité















Performance















Position de conduite















Note : 15,7 /20 16,3 /20 Explication des critères de notation

Sécurité Ford Puma Gen e Peugeot e-2008 Crash-test (Euro Ncap)















Degré maximal d'autonomie















Freinage















Systèmes de sécurité















Visibilité périphérique















Note : 14,8 /20 12,8 /20 Explication des critères de notation