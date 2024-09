Le nouveau BMW X3 gagne en personnalité et en technologie

Au moment de son lancement, le X3 sera disponible avec un moteur diesel (20d) de 197 ch, deux essence 20 (208 ch) et M50 (398 ch) et un hybride rechargeable (30e) de 299 ch. Ce dernier bénéficie désormais d’une batterie de 22,7 kWh lui permettant de parcourir jusqu’à 90 km en tout électrique. Arrivera ultérieurement un 6 cylindres diesel. Il faut noter que les deux blocs essence reçoivent une hybridation légère 48V. Quelle que soit la motorisation, vous aurez droit obligatoirement à la transmission intégrale et à la boîte automatique à 8 rapports.

Avant de prendre la route, premier changement à signaler au niveau des appellations. Désormais les moteurs essence ne s’appelleront plus 20i ou 50i car la lettre « i » sera désormais réservée aux véhicules électriques.

Pour cet essai, nous avons choisi de prendre en mains la version essence d’entrée de gamme à savoir le 20. Ce quatre cylindres fort de 208 ch et d’un couple de 310 Nm n’est pas une nouveauté car il équipe d’autres modèles de la marque. Dès les premiers tours de roues, et même si ses caractéristiques sur le papier semblent suffisantes avec notamment un 0 à 100 km/h abattu en 7,8s, il ne faudra pas s’attendre à des miracles. En effet, les accélérations manquent de punch et le 2.0 donne l’impression d’avoir du mal à animer les presque deux tonnes du X3. Résultat, il ne faut pas hésiter à solliciter la pédale de droite, mais cela aboutit aussi à une sonorité un peu trop présente lors des phases d’accélération. Heureusement, ces défauts disparaissent à vitesse stabilisée. Mais attention, la consommation nous a un peu déçue puisque nous avons enregistré une moyenne de 9 litres/100 km.

Le comportement lui reste à la hauteur de nos espérances avec une tenue de route de premier ordre. Les mouvements de caisse sont parfaitement maîtrisés, ce qui signifie l’absence totale de roulis. Même si l’amortissement est ferme, en particulier avec cette finition M-Sport, le confort est au rendez-vous tandis que la direction offre toujours un mélange de précision et d’excellente remontée d’informations.