Le nouveau BMW X3 gagne en personnalité et en technologie

La gamme du X3 est relativement simple puisqu’elle se compose uniquement de deux niveaux.

L’entrée de gamme éponyme « X3 » ( à partir de 64 900 €) reçoit les jantes alliage 18 pouces, l’alarme, le système de précollision, le contrôle de la pression de pneumatiques, la détection de somnolence, la transmission intégrale, les 5 modes de conduite, l’accès et le démarrage mains-libre, la banquette arrière rabattable selon le schéma 40/20/40, la climatisation trizone, la recharge des smartphones par induction, le système audio 100 W 6 HP, le détecteur de pluie et l’allumage automatique des phares ainsi que les rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement et chauffants.

La finition « M-Sport » ( à partir de 68 650 €) se démarque par la teinte exclusive Alpin Weiss, les jantes alliage 19 pouces, la sellerie alcantara/simili cuir, les suspensions sport, la direction à démultiplication variable, le régulateur/limiteur de vitesse, les radars de recul avec caméra et aide au stationnement automatique, l’avertisseur d’angle mort et de franchissement de ligne.

À noter que la version M50 xDrive vendue 89 900 € hérite d’une dotation exclusive comprenant la calandre illuminée avec barrettes horizontales, les jantes 20 pouces bicolores, le pack carrosserie M, la sellerie alcantara/simili cuir, les suspensions sport, la direction à démultiplication variable, les freins M-Sport rouges, les projecteurs Full LED, le vitrage calorifuge et le système hi-fi 7 HP 205 W.

Le point techno : changement d’époque Il y a quelques années, on pestait contre le manque d’équipement des BMW d’entrée de gamme. Aujourd’hui, ce n’est du tout pareil. Ainsi, même s’il y a encore des lacunes, la dotation du X3 « de base » est déjà largement suffisante. Une bonne nouvelle mais aussi un certain retour à la logique vu les prix de ce X3.