Le nouveau BMW X3 gagne en personnalité et en technologie

La concurrence : comme on se retrouve

C’est devenu un grand classique, chaque fois que l’on évoque un modèle BMW, forcément on pense à leurs rivaux les plus directs à savoir Mercedes et Audi. Cette remarque fonctionne également dans le sens inverse. Face à ce X3, figurent donc le Mercedes GLC et l’Audi Q5. Mais si BMW continue de proposer des moteurs essence non sportif, ce n’est pas le cas de tous ses concurrents à l'image de Mercedes qui se concentrent majoritairement sur l’hybride rechargeable ou le diesel. Audi avec son nouveau Q5 pourrait représenter le plus grand danger car en 204 ch, le nouveau SUV des anneaux voit ses prix débuter à 60 000 € en 4 roues motrices.

À retenir : le même en mieux

Avec cette 4e génération, BMW continue de surfer sur les qualités de son SUV compact (espace intérieur, comportement) tout en y apportant une plus grande personnalité et une présentation plus moderne. L’offre de motorisations est large et diversifiée avec de l’essence, du diesel et de l’hybride rechargeable. Les tarifs s'avèrent en revanche élevés avec un prix de base de 65 000 €. La version M50 frôle pour sa part les 90 000 € !

Caradisiac a aimé

Le confort

Les possibilités de personnalisation de l’habitacle

Les très nombreux rangements intérieurs

La présentation moderne et valorisante

Les aspects pratiques adaptés pour une famille

Caradisiac n'a pas aimé

Le 20 un peu juste

Dynamisme limité

Multimédia complexe