Doit-on utiliser sa climatisation toute l’année ?

Aussi étonnant que cela puisse paraître une climatisation qui ne fonctionne jamais ou insuffisamment dans un véhicule s’use plus que celle qui fonctionne tout le temps, où tout au moins régulièrement. En fait, pour garantir le bon fonctionnement d’un système de climatisation, il faut le faire fonctionner au moins 10 minutes tous les mois, toute l’année, même quand il gèle à pierre fendre.

En quoi la faire fonctionner protège la climatisation ?

Un système qui reste longtemps sans fonctionner se grippe. C’est aussi simple que ça. Néanmoins, pour le comprendre, encore faut-il savoir comment fonctionne un circuit de climatisation. Connaître le fonctionnement de la climatisation permet de comprendre également celui du système de refroidissement de votre véhicule.

Comment fonctionne une climatisation ?

Pour schématiser, le système se compose d’un compresseur, d’un condensateur et d’un détendeur, qui permettent de véhiculer un gaz réfrigérant.

Le compresseur, entraîné par une courroie reliée au moteur, permet au gaz de monter en pression à très haute température. Ce gaz va ensuite passer dans le condensateur, qui n’est rien d’autre qu’un radiateur de refroidissement muni d’un ventilateur, où il va se liquéfier, passant ainsi de l’état gazeux à liquide. Il va ensuite traverser un déshydrateur servant de filtre qui va éliminer toutes les particules et traces d’humidité qui sont apparues au cours du processus de transformation précédent. Un « nettoyage » essentiel pour éviter d’abîmer le reste du circuit. Ensuite, le liquide encore tiède va être « détendu ». Le détendeur, en dépressurisant le gaz, abaissera automatiquement sa température jusqu’à très froid. Enfin, l’évaporateur du circuit va jouer un rôle de « refroidisseur d’air » pour l’air extérieur qui, traversant toutes les canalisations contenant le liquide froid de l’évaporateur, va arriver enfin dans votre habitacle à la température souhaitée.

Le contact de l’air extérieur avec le liquide froid du circuit de climatisation engendre une évaporation progressive de ce dernier, expliquant pourquoi il faut régulièrement « recharger » le circuit de climatisation. Une fois l’air frais transmis dans l’habitacle, le liquide redevient à l’état gazeux puis reprendra invariablement son cycle durant toute l’utilisation du système de climatisation.

Une clim qui ne tourne pas s’abîme

Si vous ne vous en servez pas ou peu, il est impératif de faire régulièrement vérifier votre système de climatisation. En effet, une climatisation non utilisée ne vous permet pas de vous apercevoir d’une fuite de gaz qui se signalerait à vous autrement par un dérèglement des températures demandées dans l’habitacle. La clim ne remplissant alors plus son rôle.

Si par hasard vous avez une fuite du gaz sur une canalisation, le compresseur tournera à vide, ce qui risque à terme d’endommager la courroie bien mal nommée « accessoire ». Or, cette courroie accessoire, reliée à la motorisation par un système de poulie, permet également d’entraîner différents organes du moteur tels que, le compresseur de climatisation, la pompe de direction assistée et l’alternateur. Outre le fait qu’une fuite peut entraîner une surconsommation de carburant d’environ 10 à 20 %, le risque de « casse » de la courroie accessoire peut entraîner des pannes bien plus graves et bien plus onéreuses pour votre portefeuille. Aussi, pour la bonne santé de votre voiture, mieux vaut faire fonctionner la clim le plus souvent possible et, au minimum au moins 10 minutes tous les mois, été comme hiver afin d’éviter que le système en entier ne finisse par en pâtir.