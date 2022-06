Canicule : comment bien utiliser la climatisation de sa voiture

Comment utiliser sa clim de la façon la plus efficace ?

Vous venez de charger la voiture qui est restée garée au soleil. A l’intérieur c’est un four. Commencez par ouvrir les vitres côtés conducteur et passagers à l’avant et à l’arrière pour ventiler l’habitacle. Le courant d’air ainsi créé va réduire beaucoup plus vite la température et vous évitera de devoir mettre la clim à fond. Dès que la température est redevenue à un niveau normal, fermez soigneusement les vitres avant de mettre en marche la climatisation.

Sous des températures estivales caniculaires, le mieux est d’alterner l’utilisation de la climatisation et du ventilateur, ce qui vous permettra de modérer votre consommation de carburant.

Comment bien régler la clim ?

Si vous ne voulez pas finir la journée avec une angine du à un choc thermique de grande amplitude, il n’est pas recommandé d’avoir un trop grand écart de température entre l’habitacle de la voiture et l’extérieur. 5 à 6° C est une bonne moyenne. Ainsi, si la température extérieure avoisine les 32°, il est déraisonnable de vouloir conduire à 21°. Si vous roulez aux alentours de 25/26° la différence sera suffisante pour rendre la température de l’habitacle tout à fait supportable.

En outre, pour une utilisation efficace orientez les sorties d’aération sur vos avant-bras et vos jambes qui seront ainsi rafraîchies agréablement.

Quel est impact de la clim sur la consommation de votre véhicule ?

Le fonctionnement du compresseur de climatisation entraîne une surconsommation de carburant. Si l’on en croit l’Ademe (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie) lorsque vous utilisez votre clim sur route, qu’il s’agisse d’une départementale, d’une nationale ou d’une autoroute, vous consommez de 10 à 20 % de carburant en plus. En ville, embouteillages obligent, la consommation de votre voiture augmente de 25 à 35 % (il s'agit de données générales, variables selon le type de moteur et votre conduite).

Et en moyenne, si vous utilisez la clim en permanence, vous aurez une consommation de carburant sur l’année supérieure de 5 %.

Néanmoins, rouler toutes vitres ouvertes au-delà de 80-100 km/h n’est pas non plus la solution puisque l’aspiration d’air ainsi créée va « freiner » votre voiture qui va perdre de son aérodynamisme et consommer ainsi encore plus de carburant.

Faut-il laisser la climatisation tourner en permanence ?

Dans la mesure du possible coupez la climatisation quand vous êtes bloqué dans les embouteillages ce qui vous évitera là encore une surconsommation de carburant.

En outre, ne pas utiliser la climatisation en permanence permet de prolonger la vie de votre compresseur. En éteignant cette dernière quelques kilomètres avant d’arriver à destination vous allez faire remonter l’air chaud du moteur dans les tubulures et chasser l’humidité accumulée durant votre trajet, ce qui vous évitera la remontée d’odeurs désagréables.

Quel entretien ?

Pour fonctionner correctement, la climatisation de votre véhicule doit subir un entretien régulier au minimum une fois tous les deux ans afin de vérifier le niveau de gaz réfrigérant et l’état général du circuit. Cet entretien permet également de nettoyer les bouches d’aération et d’éviter les mauvaises odeurs. N’oubliez pas de faire changer le filtre qui vous assure une bonne qualité de l’air ambiant.

A défaut, gare aux bactéries et aux champignons qui ouvrent la porte à toutes sortes d’allergies inexplicables. De même, l’entretien permet de contrôler l’ensemble des composants du système de climatisation, du déshydrateur au compresseur, sans oublier les capteurs, le condensateur, ainsi que le niveau du fluide frigorigène qui permet à l’ensemble de fonctionner.

Votre climatisation ne fait plus de froid ?

Si votre climatisation ne refroidit plus il est tout simplement possible qu’il manque du gaz réfrigérant dans le circuit. Dans ce cas il est indispensable de faire contrôler l’ensemble de ce dernier afin de vérifier qu’il ne comporte pas de fuites puis de faire recharger le circuit dans un garage spécialisé. Il faut savoir qu’une recharge de climatisation coûte de 50 à 60 € mais que le changement d’un condensateur vous coûtera en moyenne 150 € et un compresseur 400 €. D’où l’intérêt de veiller au bon entretien de l’ensemble.