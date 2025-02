BYD Atto 2 - un prix choc, une autonomie qui bloque

La concurrence : des Européens redoutables

L'Atto 2 fait face à des concurrents comme le Citroën E-C3 Aircross. A la différence, le Français peut proposer jusqu'à sept places, offre une charge plus rapide et profite du bonus écologique. Même constat pour le nouveau Skoda Elroq, certes 10 cm plus grand, mais agressif en termes de prix avec un ticket d'entrée de 33 000 €. Le Tchèque offre aussi une autonomie plus importante et profite du bonus écologique. Le Peugeot E-2008 est également sa cible. Le Français est moins puissant et bien plus cher. Selon la version (136 ou156 ch) L'écart avec l'Atto 2 atteint quasiment 10 000 €. Le SUV chinois est aussi bien moins cher que le Hyundai Kona électrique (156 ch/377 km) ou le nouveau Ford Puma Gen-E (168 ch/376 km).

A retenir : notre conseil, attendre

BYD donne les moyens à son nouveau SUV de séduire les Européens. En effet, le nouvel Atto 2 offre une finition soignée, il est spacieux, très bien équipé, plutot agréable à conduire et se vend à des tarifs bien en dessous de la concurrence. Le tout assorti d'une garantie de 6 ans. Malheureusement cette version présente une autonomie et une puissance de recharge bien trop justes pour espérer en faire la voiture principale du foyer. Notre conseil est de patienter jusqu'à la sortie de la version "confort" vendue 35 990 €, offrant 420 km d'autonomie et potentiellement éligible au bonus écologique (elle sera fabriquée en Hongrie).

Caradisiac a aimé

Les tarifs agressifs

La qualité de présentation

Le système multimédia performant

L'espace aux places arrière

Le confort de conduite

Les nombreux équipements de série

Caradisiac n'a pas aimé

La faible autonomie

La puissance de recharge médiocre

Les aides à la conduite intrusives