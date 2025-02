BYD Atto 2 - un prix choc, une autonomie qui bloque

Le nouveau BYD Atto 2 est disponible en France en deux finitions.

L'entrée de gamme "Active", à partir de 28 990 € embarque comme principaux équipements de série, la peinture métallisée, les jantes alliage de 17'', les barres de toit aluminium, les feux à LED avant et arrière, la sellerie cuir vegan, les sièges avant à réglages électriques, l'écran rotatif de 10,1 '', la navigation, la caméra de recul, la pompe à chaleur, l'entrée mains libres, le toit panoramique, etc.

La finirion "Boost", à partir de 30 990 €, ajoute le volant et les sièges chauffants, l'éclairage d'ambiance, l'écran rotatif de 12,8'', le système audio avec 8 HP, le chargeur de smartphone à induction, la caméra 360°.

Le point techno : la technologie NFC de série

Votre smartphone devient votre clé digitale. Après avoir téléchargé l'application et lié votre compte à la voiture, vous pourrez ainsi déverrouiller l'Atto 2 à l'aide de votre téléphone. Il suffit de l'approcher du rétroviseur côté conducteur pour ouvrir la voiture et ensuite démarrer sans l'aide de clé. Il est également possible de partager votre clé digitale par message avec vos proches qui pourront accéder au véhicule même si vous n'êtes pas là.