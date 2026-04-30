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Peugeot 508 (2e Generation)

Avant/après : tout savoir sur le restylage de la Peugeot 508 de seconde génération

Dans Guide fiabilité / Actu occasion

Julien Bertaux

2  

Fatigué de voir des SUV partout ? Envie de rouler dans une berline qui a de l’allure ? La Peugeot 508 de seconde génération, qui a disparu l’année dernière, en est un très bel exemple. Les modèles sont assez nombreux en occasion, mais sachez reconnaître au détail près les différences de la version restylée.

Avant/après : tout savoir sur le restylage de la Peugeot 508 de seconde génération
La Peugeot 508 est à ce jour la dernière berline familiale du constructeur.

Il y a huit ans, Peugeot donnait suite à la première génération de 508 avec une auto totalement nouvelle. La marque souhaite rendre sa familiale désirable et cela se ressent dans le style. Long capot, pavillon bas, partie arrière raccourcie, profil de coupé et flans musclés, les designers se sont fait plaisir et cela se voit. Beaucoup lui préfèrent d'ailleurs la variante break SW.

En plus de son allure générale, elle soigne aussi ses détails : fines optiques avant et arrière, grandes signatures lumineuses verticales, portes sans encadrement de vitre… Elle n’a aucun mal à éclipser l’ancienne 508.

Le spectacle continue dans l’habitacle. Toujours selon le principe du i-cockpit, le combiné trône sur le sommet de la planche de bord, tandis que le petit volant est positionné plus bas que dans les autres voitures. L’écran tactile descend d’un étage, par rapport à un 3008, et les touches « piano » sont reconduites. L’ensemble dégage un côté haut de gamme et assez spectaculaire.

Malgré un gabarit plus compact (4,75 m), l’espace aux genoux à l’arrière reste équivalent, mais il est plus délicat de s’installer sur la banquette à cause de la chute de pavillon. Gare à la tête ! Côté coffre, cette 508 adopte un hayon, plus pratique, mais perd 30 litres de volume au passage (480 litres).

Lors de sa sortie, la gamme de la belle se compose de quatre finitions :

  • Active : freinage d’urgence automatique avec alerte risque de collision, alerte de franchissement de ligne blanche, reconnaissance des panneaux de vitesse, allumage automatique des phares, capteur de pluie, régulateur de vitesse, radars de recul arrière, climatisation automatique, instrumentation numérique, rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrant, jantes 16 pouces…
  • Allure : Active + surveillance des angles morts, alerte attention du conducteur, feux de route automatiques, aide au stationnement avant, caméra de recul, accès démarrage mains libres, navigation avec écran tactile 10 pouces, jantes 17 pouces…
  • GT Line : Active + phares et feux full LED, jantes 18 pouces, éclairage d’ambiance intérieur…
  • GT : GT Line + suspensions pilotées, aide au créneau 100 % automatique, hayon électrique, système Hi-Fi Focal, sièges avant électriques et massant, sellerie cuir/alcantara…

Sous le capot, vous avez droit à différentes motorisations :

  • PureTech 180 ch EAT8
  • PureTech 225 ch EAT8
  • BlueHDi 130 ch BVM6
  • BlueHDi 160 ch EAT8
  • BlueHDi 180 ch EAT8

Début 2019, le design de la 508 est récompensé puisqu’elle reçoit le titre de la « Plus belle voiture de l’année 2018 ». Elle succède d’ailleurs à une autre Française : l’Alpine A110.

En juin de la même année, entre en scène la version hybride rechargeable forte de 225 ch. Via une batterie de 11,8 kWh de capacité, elle est homologuée pour 40 km d’autonomie. En avril 2021, la technologie hybride s’énerve quelque peu avec 360 ch sous le pied et devient par la même occasion le nouveau label sportif du Lion, PSE. Disponible en berline et break, c’est une façon pour Peugeot de venir titiller les Allemandes sans avoir à subir le malus.

Le restylage de juin 2023

Peugeot 508 phase 1
Peugeot 508 phase 1
Peugeot 508 phase 2
Peugeot 508 phase 2

La berline sochalienne, qui peine à séduire face aux SUV, profite d’un restylage. Peugeot a mis les petits plats dans les grands pour donner un second souffle à sa 508, du moins esthétiquement. La partie avant est totalement revue et change la physionomie de l’auto, tandis que les designers ont été plus timides à l’arrière. Même constat à l’intérieur puisqu’il faut un œil d’expert pour remarquer les évolutions.

Sous le capot, Peugeot n’a même jugé utile d’y loger le PureTech 136 Hybrid, inauguré sur les 3008 et 5008, en lieu et place du 1.2 PureTech de 130 ch (qui n’a pas connu les pires années). Pire encore, elle délaisse ce dernier pour n’offrir que de l’hybride rechargeable en essence. Néanmoins, une variante de 180 ch vient épauler celle de 225 ch. C’est désormais au diesel 1.5 BlueHDi de 130 ch d’assurer l’entrée de gamme et l’offre complète en diesel puisque les variantes de 160 et 180 ch passent à la trappe.

Les niveaux de finition proposés sont aussi réduits : Allure et GT uniquement. La première inclut l’aide au stationnement (avant, arrière et latérale), la caméra de recul à 180 degrés, les projecteurs Matrix LED, le système de surveillance d’angle mort, l’affichage tête haute, la reconnaissance étendue des panneaux de signalisation ou les jantes alliage de 17 pouces. Le niveau GT ajoute le régulateur de vitesse adaptatif avec fonction stop & go, le système de maintien dans la voie, des caméras 360 degrés, des jantes de 18 pouces, une sellerie avec de l’Alcantara (sièges AGR), quelques badges GT ou encore un éclairage d’ambiance « Bleu Glacier ».

Le restylage de la berline en images

Afin de visualiser les évolutions, voici les différences en images. Vous trouverez la « phase 1 » à gauche (en haut sur mobile) et la « phase 2 » à droite (en bas sur mobile).

Capot bas et plongeant, calandre et optiques agressives, la 508 a sa propre personnalité, mais sans en faire de trop. 
Capot bas et plongeant, calandre et optiques agressives, la 508 a sa propre personnalité, mais sans en faire de trop. 
Gros travail de la part des designers puisque la face avant est méconnaissable sans que les ailes ni le capot ne soient modifiés.
Gros travail de la part des designers puisque la face avant est méconnaissable sans que les ailes ni le capot ne soient modifiés.
Les crocs lumineux sont clairement sa marque de fabrique. Toutefois, la finesse des optiques et de la calandre participe à la prestance de l’auto. Notez le logo « 508 » comme une certaine 504.
Les crocs lumineux sont clairement sa marque de fabrique. Toutefois, la finesse des optiques et de la calandre participe à la prestance de l’auto. Notez le logo « 508 » comme une certaine 504.
La calandre disparaît presque pour se fondre dans le bouclier, qui évolue en partie basse, tandis que la signature lumineuse se scinde en trois « griffes ». La typographie « 508 » change également.
La calandre disparaît presque pour se fondre dans le bouclier, qui évolue en partie basse, tandis que la signature lumineuse se scinde en trois « griffes ». La typographie « 508 » change également.
Épaule marquée, chute de pavillon prononcée, bandeau noir reliant les feux arrière, voici ce qui caractérise la 508 vue de 3/4 arrière.
Épaule marquée, chute de pavillon prononcée, bandeau noir reliant les feux arrière, voici ce qui caractérise la 508 vue de 3/4 arrière.
Au contraire de la partie avant, il faut un œil exercé pour discerner les différences. Indice : elles se concentrent au niveau du bandeau noir.
Au contraire de la partie avant, il faut un œil exercé pour discerner les différences. Indice : elles se concentrent au niveau du bandeau noir.
La signature lumineuse arrière est particulièrement soignée, tout en longeant la pointe du bandeau.
La signature lumineuse arrière est particulièrement soignée, tout en longeant la pointe du bandeau.
Direction opposée et graphisme simplifié ensuite, notez également l’abandon du logo au profit d’un lettrage.
Direction opposée et graphisme simplifié ensuite, notez également l’abandon du logo au profit d’un lettrage.
La finition est plutôt soignée à bord, mais le combiné situé en hauteur ne convient pas à tout le monde.
La finition est plutôt soignée à bord, mais le combiné situé en hauteur ne convient pas à tout le monde.
La 508 adopte un nouveau levier de vitesses et un affichage de l’écran central plus large.
La 508 adopte un nouveau levier de vitesses et un affichage de l’écran central plus large.

Le restylage du break SW en images

La 508 SW, ici en version PSE, s’habille en tenue de sport avec notamment des flaps latéraux. 
La 508 SW, ici en version PSE, s’habille en tenue de sport avec notamment des flaps latéraux. 
Le break profite des mêmes évolutions que la berline et la calandre devient noire sur cette variante PSE.
Le break profite des mêmes évolutions que la berline et la calandre devient noire sur cette variante PSE.
Peugeot soigne le style de son break dans les moindres détails, comme en attestent ces rails de toit très fins.
Peugeot soigne le style de son break dans les moindres détails, comme en attestent ces rails de toit très fins.
Lettrage « Peugeot » noir, signature lumineuse inversée, la SW phase 2 se calque sur la berline.
Lettrage « Peugeot » noir, signature lumineuse inversée, la SW phase 2 se calque sur la berline.
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Avis Peugeot 508 (2e Generation)

18 /20

508 (2e Generation) II HYBRID 225 GT PACK E-EAT8 (2021)

Par coalabi le 25/10/2023

Utilisée depuis 2,5 ans. Excellente voiture : fiable, très bonne tenue de route, électronique au point (en particulier, commutation automatique des phares de route, ...). Rayon de braquage permettant de manoeivrer dans un mouchoir de poche. Vision nocturne très au point (avec quelques faux positifs en général explicables et de toute façon sans conséquence). Autonomie conforme aux spécifications en mode électrique. Transition presque imperceptible thermique/électrique. Voiture capable de jouer dans tous les registres : amusante en sportive, économe en mode éco-conduite. Que du bonheur. Certes, l'habitabilité arrière n'est pas irréprochable mais c'est quasiment inhérent à ce type d'architecture; idem pour la visibilité arrière.Succédant d'une BMW 420i x-Drive (très bonne voiture également), la 508-II n'a pas à rougir ... en particulier au niveau du confort et de la tenue de route.

18,8 /20

508 (2e Generation) II 1.6 PURETECH 225 S&S 12CV GT EAT8 (2020)

Par Zehef le 23/10/2023

Magnifique voiture avec un style unique qui attire le regard et suscite la sympathie. Toujours la même banane à chaque fois que j'en prends le volant.Puissance, confort, équipement : elle est aussi à l'aise en ville que sur autoroute et surprend par sa facilité de maniement et de stationnement.Le plaisir de conduire reste inchangé et les finitions s'améliorent considérablement. Cerise sur le gâteau, elle est assemblée en France.Quelques défauts à noter :- peinture métallisée gris artense très sensible, laissant des traces au moindre contact avec des graviers ou autres petits débris- l'insonorisation perd en qualité au-delà de 130 km/h- quelques légers bruits parasites et vibrations venant du tableau de bord et des huisseries, notamment le toit ouvrant- de rares bugs, notamment sur l'écran central et les réglages électriques des sièges : agaçant quand ça arrive, mais se résout facilement- mises à jour logicielles très lentes et qui obligent à rester stationné à l'extérieur moteur tournant

17 /20

508 (2e Generation) II 1.5 BLUEHDI 130 S&S 7CV ACTIVE BUSINESS EAT8 (2020)

Par Vincent35 le 12/07/2023

Voiture reçue en dotation (véhicule professionnel) en Juillet 2020, choisie en raison de son esthétique, aucun regret, un plaisir à regarder et pour rouler. En 3 ans et 100000 kms, aucun problème rencontré. Le concessionnaire est au diapason de la voiture, tout allait bien. J'ai pu tester la sécurité active/passive et c'est aussi nickel, pas une égratignure. Je recommande cette voiture. Point négatif, l'accessibilité à l'habitacle car la voiture est basse, mais c'est aussi pour ça qu'elle a cette ligne. Seuls points négatifs, l'accessibilité à l'habitacle car la voiture est basse, mais c'est aussi pour ça qu'elle a cette ligne et certains éléments électroniques (GPS pas terrible et radio qui ne capte que très moyennement. C'est une entrée de gamme et on le sent bien. Heureusement il y a Android auto et ça rend les choses bien plus sympa quand on roule comme moi.

15,4 /20

508 (2e Generation) II 1.5 BLUEHDI 130 S&S ACTIVE BUSINESS EAT8 (2019)

Par §gég525zm le 22/04/2023

Voiture très agréable à conduire, bon comportement sur la route. Moteur 130cv largement suffisant pour les reprises. Possibilité de conduire sur autoroute en mode éco sans difficultés particulières.Les reproches: surconsommation de 1L au 100km depuis le rappel officiel Peugeot, consommation antérieure pour des trajets identiques: 4,3L... inacceptable.Bruits parasites dans les portières avant au delà de 130km.Véhicule clairement adapté à de petits gabarits.

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