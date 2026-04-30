Il y a huit ans, Peugeot donnait suite à la première génération de 508 avec une auto totalement nouvelle. La marque souhaite rendre sa familiale désirable et cela se ressent dans le style. Long capot, pavillon bas, partie arrière raccourcie, profil de coupé et flans musclés, les designers se sont fait plaisir et cela se voit. Beaucoup lui préfèrent d'ailleurs la variante break SW.

En plus de son allure générale, elle soigne aussi ses détails : fines optiques avant et arrière, grandes signatures lumineuses verticales, portes sans encadrement de vitre… Elle n’a aucun mal à éclipser l’ancienne 508.

Le spectacle continue dans l’habitacle. Toujours selon le principe du i-cockpit, le combiné trône sur le sommet de la planche de bord, tandis que le petit volant est positionné plus bas que dans les autres voitures. L’écran tactile descend d’un étage, par rapport à un 3008, et les touches « piano » sont reconduites. L’ensemble dégage un côté haut de gamme et assez spectaculaire.

Malgré un gabarit plus compact (4,75 m), l’espace aux genoux à l’arrière reste équivalent, mais il est plus délicat de s’installer sur la banquette à cause de la chute de pavillon. Gare à la tête ! Côté coffre, cette 508 adopte un hayon, plus pratique, mais perd 30 litres de volume au passage (480 litres).

Lors de sa sortie, la gamme de la belle se compose de quatre finitions :

Active : freinage d’urgence automatique avec alerte risque de collision, alerte de franchissement de ligne blanche, reconnaissance des panneaux de vitesse, allumage automatique des phares, capteur de pluie, régulateur de vitesse, radars de recul arrière, climatisation automatique, instrumentation numérique, rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrant, jantes 16 pouces…

: freinage d’urgence automatique avec alerte risque de collision, alerte de franchissement de ligne blanche, reconnaissance des panneaux de vitesse, allumage automatique des phares, capteur de pluie, régulateur de vitesse, radars de recul arrière, climatisation automatique, instrumentation numérique, rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrant, jantes 16 pouces… Allure : Active + surveillance des angles morts, alerte attention du conducteur, feux de route automatiques, aide au stationnement avant, caméra de recul, accès démarrage mains libres, navigation avec écran tactile 10 pouces, jantes 17 pouces…

Active + surveillance des angles morts, alerte attention du conducteur, feux de route automatiques, aide au stationnement avant, caméra de recul, accès démarrage mains libres, navigation avec écran tactile 10 pouces, jantes 17 pouces… GT Line : Active + phares et feux full LED, jantes 18 pouces, éclairage d’ambiance intérieur…

: Active + phares et feux full LED, jantes 18 pouces, éclairage d’ambiance intérieur… GT : GT Line + suspensions pilotées, aide au créneau 100 % automatique, hayon électrique, système Hi-Fi Focal, sièges avant électriques et massant, sellerie cuir/alcantara…

Sous le capot, vous avez droit à différentes motorisations :

PureTech 180 ch EAT8

PureTech 225 ch EAT8

BlueHDi 130 ch BVM6

BlueHDi 160 ch EAT8

BlueHDi 180 ch EAT8

Début 2019, le design de la 508 est récompensé puisqu’elle reçoit le titre de la « Plus belle voiture de l’année 2018 ». Elle succède d’ailleurs à une autre Française : l’Alpine A110.

En juin de la même année, entre en scène la version hybride rechargeable forte de 225 ch. Via une batterie de 11,8 kWh de capacité, elle est homologuée pour 40 km d’autonomie. En avril 2021, la technologie hybride s’énerve quelque peu avec 360 ch sous le pied et devient par la même occasion le nouveau label sportif du Lion, PSE. Disponible en berline et break, c’est une façon pour Peugeot de venir titiller les Allemandes sans avoir à subir le malus.

Le restylage de juin 2023

La berline sochalienne, qui peine à séduire face aux SUV, profite d’un restylage. Peugeot a mis les petits plats dans les grands pour donner un second souffle à sa 508, du moins esthétiquement. La partie avant est totalement revue et change la physionomie de l’auto, tandis que les designers ont été plus timides à l’arrière. Même constat à l’intérieur puisqu’il faut un œil d’expert pour remarquer les évolutions.

Sous le capot, Peugeot n’a même jugé utile d’y loger le PureTech 136 Hybrid, inauguré sur les 3008 et 5008, en lieu et place du 1.2 PureTech de 130 ch (qui n’a pas connu les pires années). Pire encore, elle délaisse ce dernier pour n’offrir que de l’hybride rechargeable en essence. Néanmoins, une variante de 180 ch vient épauler celle de 225 ch. C’est désormais au diesel 1.5 BlueHDi de 130 ch d’assurer l’entrée de gamme et l’offre complète en diesel puisque les variantes de 160 et 180 ch passent à la trappe.

Les niveaux de finition proposés sont aussi réduits : Allure et GT uniquement. La première inclut l’aide au stationnement (avant, arrière et latérale), la caméra de recul à 180 degrés, les projecteurs Matrix LED, le système de surveillance d’angle mort, l’affichage tête haute, la reconnaissance étendue des panneaux de signalisation ou les jantes alliage de 17 pouces. Le niveau GT ajoute le régulateur de vitesse adaptatif avec fonction stop & go, le système de maintien dans la voie, des caméras 360 degrés, des jantes de 18 pouces, une sellerie avec de l’Alcantara (sièges AGR), quelques badges GT ou encore un éclairage d’ambiance « Bleu Glacier ».

Le restylage de la berline en images

Afin de visualiser les évolutions, voici les différences en images. Vous trouverez la « phase 1 » à gauche (en haut sur mobile) et la « phase 2 » à droite (en bas sur mobile).

Le restylage du break SW en images