Le Jeep Renegade (2024) s'offre un grand écran

Le Jeep Renegade réalise une carrière un peu hors normes chez les SUV grand public. Lancé en 2014 pour la première fois, le crossover urbain du constructeur américain a subi un premier restylage en 2018. Plutôt que de laisser la place à une toute nouvelle génération de modèle comme c’est généralement le cas après sept ans de commercialisation d’un véhicule, il a ensuite été restylé une seconde fois en 2022.

Et le voilà qui gagne de nouvelles améliorations techniques à l’occasion de l’ouverture des commandes de son millésime « 2024 » chez nous. Ces améliorations se concentrent à l’intérieur, avec l’apparition d’une nouvelle tablette tactile de 10,1 pouces sur la console centrale, compatible avec Apple Carplay et Android Auto sans fil. Le véhicule gagne aussi un combiné d’instrumentation numérique de 10,25 pouces et une caméra de recul à la résolution augmentée.

A partir de 31 990€

Ce « nouveau » Jeep Renegade laisse le choix entre deux motorisations, l’une à hybridation légère E-Hybrid de 130 chevaux et l’autre à hybridation rechargeable de 190 chevaux. La première coûte 31 990€ en prix de base (finition « Renegade » et la seconde se négocie à partir de 42 400€. Rappelons que ce Renegade cohabite désormais avec un crossover thermique encore plus petit que lui dans la gamme Jeep, l’Avenger disponible avec un petit moteur essence micro-hybride de 100 chevaux à partir de 24 300€.