La Fiat Grande Panda va « éviter » le moteur Puretech, mais pas chez nous

Après la nouvelle Citroën C3 et sa déclinaison ë-C3, le groupe Stellantis lancera une nouvelle citadine à la vocation grand public sur le marché européen en 2025 : la Fiat Grande Panda, une citadine au design assez fort qui espère replacer le constructeur italien sur un segment qu’il a totalement abandonné depuis la fin de carrière de la Punto Evo au début de la précédente décennie (avec un prix de base « en-dessous des 19 000€).

Basée comme la Citroën C3 sur la nouvelle plateforme STLA Smart Car dédiée aux modèles les moins chers, cette nouvelle Fiat Grande Panda reprendra les mêmes groupes motopropulseurs que sa cousine française. Avec donc un moteur de 113 chevaux connecté à des batteries d’une capacité nette de 42 kWh, mais aussi un bloc essence turbo à 3 cylindres de 1,2 litre dans sa version essence de base (connecté à une boîte manuelle). Oui, ce moteur qui ne s’appelle plus « PureTech » pour d’évidentes raisons marketing (et qui a heureusement bénéficié d’améliorations techniques ces dernières années afin de lutter contre les gros problèmes de fiabilité des précédentes variantes du bloc).

Un FireFly sur certains marchés

Mais comme le rapportent les spécialistes d’ItalPassion, la Grande Panda aura droit à un autre moteur essence sur ses marchés hors-Europe : Au brésil, par exemple, c’est le bloc FireFly cher à Fiat qui devrait équiper la nouvelle citadine. Avec très probablement une compatibilité avec l’Éthanol E85, un carburant très répandu sur ce marché.

Mais alors, pourquoi pas de bloc FireFly dans la Grande Panda en Europe ? Il se trouve que les normes sont très différentes entre ces deux marchés et le moteur historique de Fiat est probablement plus difficile à homologuer chez nous. Rappelons cependant que la nouvelle version thermique de la Fiat 500 électrique, attendue cette année, embarquera bien un moteur Fiat et non pas celui mis au point par l’ancien groupe PSA qui fait couler tant d’encre depuis des années.