La nouvelle Fiat 500 essence aura un vrai moteur italien

Des bonnes nouvelles sont attendues pour la Fiat 500 actuelle qui enchaîne les contre-performances dans les ventes. Malgré un bon démarrage en 2020, la micro-citadine exclusivement vendue en 100% électrique peine à convaincre la clientèle européenne depuis à cause d’un prix de vente très élevé, au-dessus des 30 000€ dans sa version de base. Voilà pourquoi Fiat France vient de mettre en place une grosse remise de 8 000€ pour cette auto (incluant le bonus écologique), en attendant l’arrivée de versions améliorées.

Ces versions améliorées sont justement dans les starting blocks. Comme le rapportent des médias italiens et les spécialistes d’Ital Passion, la fameuse nouvelle 500 Ibrida thermique sera officiellement dévoilée à la fin de l’année 2025 et commercialisée dans la foulée. Basée sur l’architecture du modèle actuel (STLA City), elle remplacera l’électromoteur et ses batteries par un petit bloc turbo essence trois cylindres à micro-hybridation. Il ne s’agira pas du 1,2 litre PureTech aux origines PSA mais bien du 1,0 litre Firefly équipant la 500 thermique actuellement en fin de vie. Construit à Termoli en Italie, ce groupe motopropulseur sera adapté aux dernières normes dans la nouvelle 500 Ibrida et s’accouplera à une boîte de vitesses manuelle à six vitesses.

La Fiat 500 thermique jusqu’en 2029

Cette nouvelle 500 Ibrida doit être vendue jusqu’en 2029 d’après le nouveau patron de Stellantis Europe Jean-Philippe Imparato. Quant à la 500 électrique, elle bénéficiera en même temps que la présentation de l’Ibrida de modifications esthétiques et mécaniques (avec les fameuses batteries moins chères utilisant probablement la technologie LFP). Cette dernière doit rester au catalogue jusqu’en 2032, moment où elle sera remplacée par une toute nouvelle génération qui sera toujours construite à Mirafiori.

Fiat vise 100 000 exemplaires de 500 Ibrida vendus chaque année idéalement, avec 80 0000 500 électriques après sa mise à jour technique. Soit un volume similaire à celui de l’ancienne 500 au meilleur de sa forme.