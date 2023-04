GMA T.33 Spider (2023), une certaine idée de la sportive parfaite

Si l’automobile d’exception vous passionne, vous connaissez certainement le nom de Gordon Murray. Cet ingénieur Sud-Africain aux moustaches soyeuses s’est d’abord illustré en Formule 1 avec McLaren, avant de s’occuper des voitures de route de la marque. Son nom restera à jamais lié à celui de la F1, cette supercar lancée en 1993 et considérée comme beaucoup comme la meilleure voiture de tous les temps (encore aujourd’hui). En 2017, l’homme a décidé de créer sa propre marque automobile (simplement nommée « Gordon Murray Automotive »), avant de commercialiser la très élitiste T.50 en 2022. Supercar ultra-légère mue par un V12 atmosphérique Cosworth de 663 chevaux (capable de prendre 12 100 tours / minutes !), cette T.50 possède désormais une petite sœur, la T.33 à peine moins performante et inabordable.

La T.33 Spider visible dans ces photos est la version découvrable de cette T.33, équipée d’un V12 atmosphérique légèrement moins hors normes. Comme la T.33 Coupé, le Spider développe 617 chevaux grâce à un bloc de 3,8 litres. Le couple maximal reste modeste (451 Nm) mais le moteur ne rupte qu’à 11 100 tours / minutes. Avec un toit ouvert (doté de deux parties qu’il faut détacher soi-même pour transformer la voiture en découvrable), voilà qui promet une bande sonore extraordinaire. Ajoutez à cela un châssis en fibre de carbone ne pesant que 1 108 kg à sec et une boîte manuelle à six vitesses (GMA a décidé de laisser tomber la transmission automatisée faute de demande) et vous obtenez sur le papier le Graal absolu des amateurs de sportives d’exception !

2,16 millions d’euros quand même

Malheureusement, la T.33 Spider se destinera à une poignée de richissimes privilégiés. Elle coûtera en effet 2,16 millions d’euros en France et limitera sa production totale à 100 exemplaires. Dommage car au vu de ce que peut procurer une Lamborghini Aventador Ultimae Roadster, on rêverait d’expérimenter ce que peut donner une telle machine sur la route (et sur circuit…).