Voici pourquoi cette Skoda Superb Combi est sans doute le sleeper parfait

Elle se nomme Sleeper Edition, et le moins que l’on puisse dire est qu’elle n’usurpe pas son appellation. Un sleeper est un modèle totalement passe-partout, mais qui cache un tempérament de feu. Nous avions déjà évoqué ce "genre" automobile dans un premier volet (BMW 130i, Audi A3 3.2…), suivi d’un second (Mercedes Classe A 200 Turbo, Volvo S60 R…) et même d’un troisième (Opel Meriva OPC, Renault Mégane GT…).

Skoda figurait déjà dans notre sélection avec la seconde génération de Superb, motorisé par le V6 3.6 de 260 ch. Cette fois-ci, la grande berline pousse le bouchon nettement plus loin.

L’idée vient de Skoda UK, qui a fait appel à RE Performance pour concocter une version aussi puissante que son design est sage : le sleeper parfait.

La base est une Superb Combi Laurin & Klement de troisième génération, un grand break très logeable, richement équipé, confortable et profitant bien sûr de toutes les petites attentions du constructeur tchèque comme le parapluie niché dans la contre-porte.

Skoda vs AMG

À l’origine, ce grand break est équipé d’un moteur 2.0 turbo de 280 ch associé à quatre roues motrices. Désormais, ce même bloc développe 477 ch et 661 Nm de couple. Cette Skoda officielle peut mettre à l’amende une Mercedes-AMG C 43 Break. Du jamais vu !

Pour arriver à un tel résultat, les modifications sont nombreuses, dont l’ajout d’un nouveau turbo Garrett et d’un système d’admission profondément revu. Cependant, cette Skoda de père de famille un peu pressé va au bout des choses avec des suspensions spécifiques qui abaissent la caisse de 50 mm et des freins majorés dont les disques sont rainurés. De plus, et pour rester le plus fidèle à l’esprit du sleeper, l’habitacle reste inchangé.

Cette Skoda Superb vous fait envie ? Inutile de traverser la Manche puisqu’il s’agit d’un exemplaire unique. La branche britannique a souhaité rendre hommage à cette génération qui vient de quitter le catalogue après une très belle carrière. Pas moins de 860 000 exemplaires ont trouvé preneur sur un total de 1.6 million d’unités écoulées depuis la première génération apparue en 2001.