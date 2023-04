S’offrir un sleeper (Tome 3) : de la suite dans les idées

Le premier chapitre concernant les sleepers comptait certaines valeurs sûres comme l’Audi A3 3.2 ou encore la BMW 130i, le deuxième allait un peu plus loin avec notamment le BMW 230e xDrive et la Skoda Superb3.6 V6. Ce troisième épisode ouvre la voie à des modèles rares, voire prestigieux, comme cette berline animée par un moteur Ferrari…

Lancia Thema 8.32

Il ne s’agit pas tout à fait d’un sleeper, mais il faut avouer que les non-initiés ne peuvent imaginer que cette sage berline cache sous son capot un moteur Ferrari ! Ce bloc est un petit V8 2.9 issu de la Ferrari 308 Quattrovalvole dont la puissance a été abaissée de 240 à 215 ch, mais le couple augmente. Ainsi, la sage italienne atteint les 100 km/h en 6,8 secondes, un score honorable. Si les accélérations sont convaincantes, son châssis supporte peu d’être chahuté. En clair, cette Thema n’a rien d’une sportive. Assurément, cette berline à la ligne classique, mais à l’intérieur luxueux, permet de rouler autrement.

Ce que l’on peut trouver :

Bien sûr, cette Italienne ne court pas les rues, mais elle n’est pas introuvable non plus. En étendant ses recherches à l’Europe, plusieurs exemplaires sont disponibles. Un budget de 15 000 € est suffisant pour en trouver une dans un état correct. En revanche, le budget entretien est conséquent, moteur Ferrari oblige.

Mercedes 500E

Hormis les ailes un peu élargies et une hauteur de caisse moindre (- 23 mm), rien ne distingue cette « W124 » d’une classique 300D. Un indice tout de même, cette Mercedes était produite chez Porsche. Ce dernier a apporté de nombreuses modifications, notamment sur le V8 5.0 qui développe 326 ch, mais aussi sur les suspensions, ou encore le freinage. En 1993, lors du restylage de la gamme, elle prend le patronyme de E 500. Très performante, cette grande berline discrète est aussi très confortable. On pourra juste regretter la présence obligatoire d’une boîte automatique, ce qui est très souvent le cas chez la firme à l’étoile.

Ce que l’on peut trouver :

Cette voiture est devenue un hit. Entendez par là qu’elle est particulièrement appréciée, pas donnée et difficilement trouvable. Un chèque de 50 000 € est une mise de départ pour dénicher un modèle dans un bel état, et d’origine.





Mercedes C43 AMG

Une autre Mercedes, cette fois-ci préparée par AMG. Au menu, un V8 4.3 de 306 ch et fort de 410 Nm de couple. Ainsi motorisée, elle est en adéquation parfaite avec les autoroutes allemandes, d’autant que la boîte automatique apporte un confort d’utilisation supplémentaire. Clairement, cette Mercedes est davantage dans l’esprit GT que GTi. Elle vous fera vite sentir qu’elle n’est pas à son aise sur les petites routes, d’autant que le V8 se fait sentir sur le train avant. Très peu répandue et encore méconnue, cette Classe C mérite vraiment le détour.

Ce que l’on peut trouver :

De la patience est requise pour « tomber » sur le modèle voulu. Au niveau européen, les exemplaires existent, mais affichent parfois de gros kilométrages et ne sont pas toujours en état d’origine. Un budget de 25 000 € vous permettra d’envisager un modèle sain.

Opel Meriva OPC

Ses jantes et ses boucliers pourraient le trahir, pourtant ce monospace urbain est initialement conçu pour emmener paisiblement une petite famille. En revanche, son moteur 1.6 turbo de 180 ch a de quoi en étonner plus d’un. La puissance n’est pas extraordinaire, mais l’offre est unique sur le segment. Enfin presque, la Mercedes Classe A 200 Turbo est dans la même philosophie. L’Opel est ainsi capable de filer à 220 km/h et de se défendre sur de petites routes grâce à ses trains roulants spécifiques. Le tout, sans faire l’impasse sur le volume intérieur et sa modularité intelligente. Que demander de plus ?

Ce que l’on peut trouver :

De par son positionnement atypique, les clients ne se sont pas bousculés pour acquérir un Meriva OPC. Les modèles sur le marché de l’occasion sont donc rares, mais ont l’avantage d’être proposés à des tarifs raisonnables d’environ 5 000 €.

Renault Mégane III GT 220

Sous sa carrosserie break prête à engloutir les cartons d’un déménagement, cette Mégane cache des dessous proches de ceux de la très efficace version RS. Ainsi, elle en reprend le bloc 2.0 turbo, dont la puissance est abaissée à 220 ch au lieu de 250 (puissance des premières versions), alors que le couple de 340 Nm reste inchangé. Elle atteint les 100 km/h en 7,6 secondes et les trains roulants lui sont spécifiques. Sans être aussi aiguisés que celui de la RS, le comportement routier de l’auto est de haut vol. Cette version peut être idéale pour ceux qui lorgnent sur la sportive, mais qui doivent assumer une famille.

Ce que l’on peut trouver :

Il va falloir se lever de bonne heure pour trouver cette version, qui fut une série limitée. La Mégane IV GT de 205 ch est nettement plus facile à trouver. Un budget de 15 000 € minimum est requis.







Subaru Forester 2.5 XT

Ce SUV aux formes basiques, voire fades, passe totalement inaperçu. Pourtant, il cache sous son capot un moteur de voiture de rallye, ou presque. Il s’agit du 2.0 turbo boxer de l’Impreza WRX ! Il y a pire comme référence. Avec 230 ch dans la version la plus évoluée, ce Forester ne fait pas dans la dentelle. Si son aérodynamique le désert en vitesse de pointe, les accélérations sont pour le moins vigoureuses, avec en prime, le son si caractéristique de son moteur. Voilà un véhicule capable de tout faire : embarquer toute la famille, crapahuter dans les chemins grâce à sa transmission et sa garde au sol, et chatouiller les GTi.



Ce que l’on peut trouver :

Très peu connu, ce Forester est peu recherché et se négocie à des tarifs raisonnables, sous la barre des 7 000 €. Le plus difficile sera d’en trouver un…