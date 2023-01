S'offrir un sleeper d'occasion, en voilà une bonne idée !

Ils sont les opposées des versions S line, Pack M, N Line, Gordini ou encore Alpine, comme chez Renault avec l'Austral par exemple. Ces labels suggèrent la sportivité alors qu'il n'en est souvent rien. Un sleeper est, au contraire, un modèle à l'allure sage, mais qui en réalité en a sous le capot.

Certains de ces sleeper peuvent être trahis par des sorties d'échappement spécifiques ou par un badge "V6", mais ils cachent en général très bien leur jeu. Tout leur intérêt est précisément là. Et pour couronner le tout, ils n'exigent pas un budget trop important.

Notre sélection, non exhaustive, ne comprend pas certains modèles. Nous n’avons pas oublié les Citroën Xantia V6, Ford Mondeo ST, Lancia Thema 8.32, ou encore Subaru Forester de première génération. Ils feront l’objet d’un second volet sur le sujet. D’ailleurs, si vous avez des idées, n’hésitez pas à les suggérer dans les commentaires…





Audi A3 3.2 Quattro

Glisser un moteur six cylindres sous le capot d’une compacte, l’idée n’est pas nouvelle, mais fait toujours son petit effet. Sous cette discrète A3, très proche d’une version diesel hormis le badge « 3.2 » à l’arrière, se cache une véritable GT. Son but n’est pas de taper des chronos sur piste, mais elle permet de rouler vite et dans un bon confort. Techniquement très proche de la Volkswagen Golf R32 de l’époque, son moteur mélodieux et puissant (250 ch/320 Nm) procure de belles sensations. Il faut juste s’accommoder d’un certain penchant pour la boisson.

En savoir plus sur l'Audi A3 3.2 Quattro





Ce que l’on peut trouver :

Ce modèle est proposé à tous les prix. Un budget de 10 000 € semble le minimum pour dénicher un modèle en état correct de présentation, mais il affichera tout de même 150 000 km en moyenne. À noter que la boîte automatique S tronic est plus répandue que la transmission manuelle.

BMW 130i

Hormis les barrettes de calandre chromées et la double sortie d’échappement, cette Série 1 s’apparente à une classique 120d, surtout lorsqu’elle est dépourvue du pack M. Dès la mise en route du moteur, cette BMW donne le ton. En plus de donner de la voix, le bloc 3,0 l atmosphérique fort de 265 ch affiche une belle santé et ne s’essouffle qu’à l’approche de la zone rouge, à 7 000 tr/min. Côté châssis, la direction demeure précise, le train avant s’inscrit facilement et conserve le grip avec volonté, tandis que l’arrière enroule en douceur. Un vrai plaisir ! Et pour ne rien gâcher, elle sait se montrer sobre.

En savoir plus sur la BMW 130i





Ce que l’on peut trouver :

La 130i débute sous les 9 000 €. À ce prix, le cap des 200 000 km est franchi. Par rapport à l’A3, les boîtes manuelles sont plus représentées et le pack M est très souvent de rigueur. Avec 14 000 € en poche, vous pouvez prétendre à une version phase 2 ayant parcouru environ 150 000 km. Les plus beaux exemplaires tutoient les 19 000 €, mais les faibles kilométrages n’existent quasiment pas.





Citroën C5 I V6



Voiture de papy la C5 ? C’est en tout cas l’image qu’elle véhicule, mais elle peut en surprendre plus d’un. Cette grande berline à la ligne placide peut filer jusqu’à 240 km/h ! Son secret réside dans son V6 3.0 de 210 ch et son poids contenu, pour une familiale (1 480 kg). Feutré et très agréable à l’oreille, ce bloc ne transforme pas cette C5 en véritable sportive, mais la vigueur est bien au rendez-vous. Il ne faut donc pas la prendre pour ce qu’elle n’est pas, d’autant que la suspension privilégie nettement le confort au dynamisme.

En savoir plus sur la Citroën C5 I V6





Ce que l’on peut trouver :

La C5 V6 est à prix canon, parfois à partir de 1 500 € ! Cependant, un budget de 5 000 € est plus approprié pour éviter les déconvenues. À ce prix, certains modèles affichent moins de 70 000 km. En revanche, les amateurs de boîte mécaniques vont devoir s’armer de beaucoup de patience.

Ford S-Max I 2.5T

Un moteur cinq cylindres turbo dans un monospace, voilà qui n’est pas banal. Il s’agit ni plus ni moins du bloc qui anime la Focus ST de l’époque. Avec 220 ch et 320 Nm de couple, il n’a aucun mal à déplacer toute la famille jusqu’à 230 km/h, et ce dans une sonorité rauque. Avec un tel gabarit et une telle santé, cela se paie forcément côté consommation. Il sera remplacé à mi-carrière par un bloc quatre cylindres de 240 ch plus économe, mais aussi nettement moins savoureux à l’usage.





Ce que l’on peut trouver :

Ce monospace ne court pas les rues, ni les annonces. Les seuls modèles en annonce sont proposés environ 10 000 € et peuvent afficher plus de 200 000 km. Visiblement, les propriétaires de S-Max à cinq cylindres n’hésitent pas à rouler.

Mazda 6 MPS (2005-2008)

Ses jantes et ses échappements peuvent quelque peu la trahir. Pour le reste, cette Mazda semble être une paisible familiale. Pourtant, son bloc 2.3 turbo de 260 ch ne demande qu’à catapulter ses passagers. De plus, il peut compter sur la transmission intégrale pour ne gâcher aucun cheval-vapeur. Plutôt confortable et douce au premier abord, cette 6 ne fait pas dans la figuration côté accélérations. On peut alors regretter que l’amortissement ne soit pas mieux calibré et le châssis plus aiguisé.

En savoir plus sur la Mazda 6 MPS



Ce que l’on peut trouver :

Il est difficile de donner une fourchette de prix, tant les exemplaires sont rares. On peut toutefois raisonnablement tabler sur un budget de 13 000 € pour un modèle ayant parcouru un peu plus de 100 000 km.

Rover 75 V8

Il s’agit d’un véritable ovni. En partant d’une base de 75, c’est-à-dire traction et moteur transversal, Rover a décidé d’y installer un gros bloc V8 Ford 4,6 l de 260 ch en position longitudinale et de rendre ainsi ses roues arrière motrices. Beaucoup d’investissement pour au final un flop commercial. Rien qu’à ce titre, cette Anglaise mérite que l’on s’y intéresse. Même si les trains roulants, les freins et les suspensions sont adaptés, la 75 est surtout une GT, capable de filer à 240 km/h dans un confort royal.

Ce que l’on peut trouver :

Une version très spécifique provenant d’une marque qui a disparu, inutile de vous faire un dessin, cette Rover est très rare.

Renault Espace IV V6 3.5



La synergie de groupe a souvent du bon, cet Espace en est la preuve. Sous son capot se loge ni plus ni moins que le V6 3,5 l du coupé Nissan 350Z. Il est ici un peu moins puissant, mais revendique tout de même 245 ch ! Il emmène ainsi ce « TGV » de la route à 225 km/h, malgré un poids respectable de 1 745 kg. En plus d’avoir la santé, l’Espace V6 ne renie en rien ses fondamentaux : bel espace pour chaque passager, grand volume de coffre et confort de suspension. Il est l’outil idéal entre obligations familiales et plaisir mécanique.

En savoir plus sur le Renault Espace IV V6 3.5







Ce que l’on peut trouver :

Ils ne sont pas très nombreux, mais il existe quelques exemplaires sur le marché de la seconde main. Un budget de 6 000 € est suffisant, à condition d’accepter les gros kilométrages.

Subaru Legacy 3.0 R

Sous ses airs de ne pas y toucher, la Legacy 3.0 R adopte une mécanique dont l’architecture est similaire à celle d’une 911. Il s’agit d’un moteur six cylindres à plat, développant 245 ch, et jouissant d’une sonorité singulière. Subaru oblige, la transmission intégrale est de série. Sans être une arme de guerre, cette berline, ou break, est capable de rouler à rythme soutenu, quel que soit le terrain rencontré, le tout avec une grande discrétion. Elle répond donc aux critères du sleeper.





Ce que l’on peut trouver :

Le plus dur est sans doute d’en dénicher une. Il est nécessaire d’étendre ses recherches à l’Europe, et notamment l’Allemagne. Une mise de départ de 6 000 € est suffisante, les variantes break sont un peu plus représentées.







Volkswagen Passat W8



Avec cette génération de Passat, Volkswagen s’est aperçu qu’il pouvait venir chatouiller les marques premium. Alors, l’idée est venue d’y installer un gros moteur 4,0 l de 275 ch, à l’architecture particulière puisque ce huit cylindres est en W. Inutile de croire en une once de sportivité au volant de cette familiale. Son credo : calme, luxe et volupté, ou l’art de transporter cinq passagers à 250 km/h en silence et sans vibration.

En savoir plus sur la Volkswagen Passat W8



Ce que l’on peut trouver :

Elles se comptent sur les doigts de la main, ou un peu plus. Dans tous les cas, cette W8 est une rareté. Cependant un budget en deçà de 10 000 € suffit, mais les kilométrages élevés sont légion.







Volkswagen Golf IV V6 4Motion



Ce n’est ni la GTi et son petit quatre cylindres, ni la R32 au look tapageur, il s’agit d’un mélange des deux. Fort de 204 ch, le moteur VR6 vu pour la première fois sur la Golf III, permet d’atteindre ici 235 km/h et d’abattre le 0 à 100 km/h en 7,1 secondes. Des chiffres intéressants pour cette GT ressemblant à s’y méprendre à une version TDI, la sonorité envoûtante du moteur en plus. Afin de digérer en toute quiétude les 270 Nm de couple, la transmission à quatre roues motrices 4Motion est livrée de série.

En savoir plus sur la Volkswagen Golf IV V6 4Motion

Ce que l’on peut trouver :

Il est possible de dénicher ce modèle pour 3 500 € seulement. Mais, si vous n’avez pas de notion de mécanique, il est préférable d’augmenter le budget jusqu’à 7 000 € environ. Encore une fois, les compteurs sont très souvent bien garnis.

Volvo S80 V8



À première vue, il est impensable que cette paisible limousine suédoise cache plus de 300 ch sous son capot, et pourtant ! La marque a eu l’idée de développer son propre, et unique, V8. Il est ouvert à 60°, cube 4,4 l de cylindrée et distille quelque 315 ch. La belle atteint donc sans mal les 250 km/h, sans que cela n’y paraisse. Effectivement, en bonne Volvo qui se respecte, cette S80 privilégie nettement le confort. Un critère qu’elle maîtrise parfaitement, que ce soit au niveau des sièges, de l’ambiance à bord, que de la suspension.

En savoir plus sur la Volvo S80 V8



Ce que l’on peut trouver :

À l’image de la Rover V8, il faut étendre ses recherches à l’Europe pour trouver chaussure à son pied. Un minimum de 15 000 € est tout de même requis.







Volvo C30 T5

Quel est le point commun entre la Focus ST, le S-Max 2.5T et cette petite C30 ? Leur moteur, puisqu’officie le même cinq cylindres turbo, dans une configuration de 230 ch. On retrouve ainsi les mêmes qualités : sonorité typique de cette architecture, souplesse, grande vigueur… Malheureusement, cela se paie à la pompe puisqu’il faut compter 12 l/100 km en moyenne. Cette Suédoise ne se résume pas qu’à son moteur, son confort, sa présentation intérieure de qualité et sa ligne originale lui sont propre.

En savoir plus sur la Volvo C30 T5

Ce que l’on peut trouver :

Un minimum de 10 000 € est nécessaire pour cette Suédoise avec en contrepartie près de 180 000 kilomètres au compteur. Avec 4 000 € supplémentaires, vous pouvez prétendre à un exemplaire qui affiche environ 130 000 km. Un déplacement à l’étranger doit être envisagé.