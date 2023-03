S'offrir un sleeper d'occasion (Tome 2), encore de bonnes idées !

Notre premier épisode concernant les sleepers concentrait quelques « classiques » du genre comme la BMW 130i ou la Citroën C5 V6. Mais, comme il est intéressant de varier les plaisirs, cette nouvelle sélection, toujours non exhaustive, intègre de grandes berlines comme des monospaces. Un modèle est même récent et vendu en neuf.

Audi A6 V8, BMW 550i ou encore Volvo S60 R, les modèles évoqués sont souvent difficiles à dénicher, mais procurent un réel plaisir de conduire. La patience est toujours récompensée, surtout avec ce genre d’auto. Cette liste ne regroupe pas tous les modèles que l’on peut qualifier de sleeper, mais n’ayez crainte, un troisième volet est prévu.

Audi A6 V8

Ce n’est pas une version S6 de 340 ch, mais elle dispose de la même base mécanique, un peu moins poussée. Sous son capot se loge un bloc V8 de 4.2 l fort de 300 ch et d’un peu plus de 400 Nm de couple. Voici des chiffres qui présagent d’une santé solide. La belle est capable d’atteindre les 100 km/h en 6,9 secondes et peut filer jusqu’à 250 km/h, le tout en souplesse et dans un grand confort. Cette mécanique, associée à la transmission quattro et la boîte auto à cinq rapports, est juste trahi par des ailes un peu plus larges. Pour le reste, il s’agit d’une A6 V8 à l’apparence d’une version 2.5 TDI…

Ce que l’on peut trouver :

Située dans l’ombre de la version S6, cette Audi a connu une carrière très timide. Il faut donc être patient et étendre ses recherches à l’Europe. Le choix sera peut-être possible entre la berline et le break, mais les compteurs risquent d’afficher de forts kilométrages.



BMW 230e xDrive Active Tourer

Sous ses airs de VTC, ce monospace affiche une puissance de 326 ch ! Il s’agit d’une version hybride rechargeable qui cumule un moteur thermique de 150 ch et un bloc électrique de 176 ch. Les deux ensemble propulsent cette « camionnette » de 0 à 100 km/h en 5,5 secondes, ce qui la rend soudainement plus intéressant. Cet Active Tourer n’a pas de vocation sportive, mais il peut en étonner plus d’un lors d’un départ de péage, avec armes et bagages. De plus, il est capable de parcourir 93 km sans brûler une goutte de carburant, à condition de recharger la batterie et d’avoir le pied très léger.

Ce que l’on peut trouver :

À l’inverse de la version 225e, moins puissante avec ses 245 ch, la 230e est très peu représentée dans les annonces. Il reste alors la possibilité de l’acheter en neuf, en échange de 51 600 € minium. À ce prix, vous avez une version de base, davantage dans l’esprit du sleeper.

BMW 550i

Comme l’Audi A6, cette 550i est dans l’ombre de la méchante M5 à moteur V10. Pourtant, son bloc V8 4,8 l de 367 ch est loin de faire le timide. Malgré son poids de plus de 1 700 kg, elle abat le 0 à 100 km/h en 5,5 secondes et atteint la bride à 250 km/h sans aucune difficulté. Si la boîte auto était plébiscitée, elle fut également produite en boîte manuelle. Bien évidemment, cette BMW demande un budget carburant solide, mais la souplesse, la santé et la sonorité de son moteur valent bien un peu de sacrifices.

Ce que l’on peut trouver :

Les exemplaires ne courent pas les rues, mais existent. Il faut compter environ 20 000 € pour un modèle en bel état. Il est possible de trouver moins cher, à condition de prévoir une enveloppe « au cas où ». Les versions à boîte manuelle et break Touring sont plus difficiles à dénicher.

Mercedes Classe A 200 Turbo

Il ne faut pas sous-estimer cette Classe A, le monogramme « turbo » à l’arrière indique que cette citadine n’est pas uniquement faite pour les créneaux. Son moteur 2.0 développe une puissance respectable de 193 ch et un couple de 280 Nm. Ses chiffres sont comparables à ceux d’une GTi : 0 à 100 km/h en 7,5 s et 228 km/h en pointe. À première vue, il est difficile de soupçonner une telle santé. Cette petite sait donc tout faire, se faufiler en ville, accueillir convenablement passagers et bagages, et en surprendre plus d’un sur la route.

Ce que l’on peut trouver :

Pas évident de dénicher une 200 Turbo, mais ce n’est pas mission impossible pour autant. Les premiers modèles débutent sous la barre des 6 000 € avec près de 200 000 km. Cependant, il est possible de trouver un modèle bien moins kilométré (deuxième ou troisième voiture, et parcours urbain).

Skoda Superb 3.6 V6

Elle n’est pas la plus puissante de la sélection, pourtant, il est difficilement envisageable que cette sage berline tchèque cache sous son capot un V6 cubant à 3,6 l et développant 260 ch. Sa partition joue davantage le confort et la sécurité, avec la transmission à quatre roues motrices et boîte DSG. Néanmoins, elle accélère fort (6,5 s de 0 à 100 km/h) et peut cruiser à 250 km/h, des valeurs fort honorables ! Ajoutez à cela un espace gigantesque et un grand confort, vous obtenez un sleeper qui vaut franchement que l’on s’y intéresse.

Ce que l’on peut trouver :

Quelques exemplaires sont actuellement en annonce, et les tarifs sont plutôt raisonnables. Pour environ 13 000 €, il est possible d’acquérir un modèle qui a parcouru 150 000 km. Selon vos goûts, vous pouvez vous orienter vers la berline ou le break Combi.



Volvo S60 R

Cinq cylindres turbo de 300 ch et transmission intégrale, voilà ce que cache cette jolie Suédoise. Mélodieux et vigoureux, ce moteur est un régal pour les oreilles et ne fait pas dans la figuration. Il propulse l’auto dès 2 000 tr/min et la barre des 100 km/h est dépassée en 5,7 secondes. Une Alfa Romeo 156 GTA ne peut suivre le rythme et une Audi S4 doit s’accrocher… Deux modèles moins discrets que notre Volvo, qui se reconnaît par ses magnifiques jantes et son fin becquet de malle. Cette S60 est assurément une façon intelligente de rouler « autrement ».

Ce que l’on peut trouver :

Cette S60 se mérite puisqu’elle est timide dans les annonces. Etendre ses recherches à l’Europe ouvrira davantage de portes. Une enveloppe de 15 000 € est requise, et il ne faut pas avoir peur des gros kilométrages (environ 200 000 km).