La police de Dubai ajoute un Cybertruck à sa flotte

Avec son look très spécial, son histoire mouvementée, son gabarit imposant et sa capacité à créer le buzz sur la toile, le Tesla Cybertruck ne passe jamais inaperçu. Cet usage insolite ne déroge pas à la règle. La police de Dubai vient en effet d'adopter un exemplaire pour ses véhicules d'intervention.

Pour bien comprendre l'image dont bénéficie le pick-up survolté aux yeux des gens, il suffit de voir ce qui l'accompagne sur la photo publiée sur le réseau social X. Le véhicule surélevé branché est effectivement aux côtés de deux Mercedes Classe G en G500 et en explosive et onéreuse version G63 AMG.

Une configuration unique

Conformément à sa mission au cœur des forces de l'ordre locales, le Tesla Cybertruck reçoit une présentation spécifique avec des autocollants en vert et blanc sur sa carrosserie, un éclairage de police, des systèmes de communication radio et une immatriculation spéciale. Les plus observateurs remarqueront que les traits du capot donnent presque l'impression que le pick-up adopte des projecteurs différents qu'à l'origine. Autre élément intéressant : cet exemplaire se démarque de ce que propose l'entreprise spécialisée Up Fit pour ce type de transformation.

Pas de version européenne prévue

Pour rappel, Tesla ne commercialise pas le Cybertruck en Europe. Cela n'empêche pas le constructeur américain de lui réserver une véritable tournée sur le Vieux Continent. Caradisiac allait d'ailleurs l'immortaliser en vidéo lorsqu'il passait en France à l'occasion du salon Vivatech.