Etes-vous prêts pour le Tesla Cybertruck? (vidéo)

Près de cinq ans après avoir été dévoilé (c’était en novembre 2019), le Tesla Cybertruck continue d’étonner. On en a l’illustration ces jours-ci avec le modèle exposé dans le cadre du salon Vivatech à Paris. Véritable aimant à regards, l’engin suscite des réactions toujours très tranchées, qui vont du « j’aime vraiment pas » à « il est incroyable en vrai », en passant par « on dirait un Lego » (ce qui n’est pas faux, et laisse d’ailleurs espérer un modèle des plus réaliste dans l’hypothèse où l’entreprise danoise chercherait un jour à reproduire la bête). Le Cybertruck est finalement entré en production en 2023, et les premiers clients américains et canadiens ont été livrés en décembre. Ce modèle tranche to-ta-le-ment avec le reste de la production automobile, avec son exosquelette (ne parlez pas de carrosserie) en acier inoxydable ultra-résistant et résistante aux balles de calibre 45 et 9 mm, ainsi qu'aux fusils de chasse calibre 12.

Long de 5,69 m, soit 67 cm de plus qu’une Tesla Model S, et large de 2,42 m. avec les rétroviseurs déployés, il n’est raisonnable qu’au chapitre de la hauteur avec son « petit » 1,79 m. En tout état de cause, ce gabarit XXL le rend difficilement adaptable aux routes d’Europe, où il n’est d’ailleurs pas question d’importation pour le moment. Pour autant, la maniabilité d’ensemble se voit optimisée par l’action conjuguée de la direction steer by wire, c’est-à-dire sans lien mécanique entre le volant et la crémaillère, et d’un essieu arrière pivotant.

Poids lourd

L’engin avoue 3 104 kg sur la balance pour la version haut de gamme à trois moteurs. Sa charge utile atteint 1 134 kilos et sa capacité de remorquage 4 990 kilos. Le volume de chargement verrouillable approche les 1,9 m3, volume auquel s’ajoutent 1 530 litres quand on rabat les sièges arrières. La benne mesure plus de 1,80 m de long et sa largeur s’établit à 1,29 m. Elle se transforme en coffre-fort grâce à un store électrique pouvant supporter jusqu'à 136 kg.

Deux versions du Cybertruck sont proposées pour le moment aux clients américains, à savoir la version Dual Motor à transmission intégrale et la version tri-moteur « Cyberbeast ». Cette dernière accélère de 0 à 100 km/h en 2,7 secondes, chrono comparable à celui d’une Lamborghini Aventador (2,8 s). L’autonomie de cette version s’établit à 515 km grâce à la batterie de 123 kWh partagée avec la version Dual Motor, mais peut dépasser les 700 km si on choisit l’option prolongateur d’autonomie, avec une batterie supplémentaire qui prend place dans la benne. Le Cybertruck accepte un débit de charge de 250 kW, censé lui permettre de récupérer un peu plus de 200 km d’autonomie en 15 minutes.

Côté tarifs, la gamme démarre pour le moment à 76 000 $ aux Etats-Unis, en attendant le lancement l’an prochain d’une version 2 roues motrices à 57 000 $. Tesla n’évoque pas de commercialisation chez nous pour le moment, on l'a dit plus haut, mais telle une rock star, le Cybertruck réalise une tournée européenne avec plusieurs dates et lieux d’exposition dans l’Hexagone jusqu’au 18 juin. Et croyez-nous, c’est un rendez-vous à ne pas manquer.

Où voir le Cybertruck ?

• Au sein de l’incubateur de start-up Station F à Paris le 27 mai,

• Au Centre Tesla Lyon Saint-Priest le 3 juin

• Au Salon Top Marques à Monaco du 4 au 6 juin

• Au Centre Tesla Aix-Marseille le 7 juin

• A Bordeaux le 11 juin

• Au Centre Tesla La Rochelle le 13 juin

• Au Centre Tesla Paris-Saint-Ouen le 17 et 18 juin