Le Tesla Cybertruck des policiers est prêt

Le Tesla Cybertruck est passé de l’état de concept-car à celui de véritable véhicule commercialisé il y a déjà quelques mois, même si sa production reste homéopathique actuellement par rapport à celle des Model Y et Model 3 (elle doit augmenter sensiblement d’ici la fin de l’année).

Avec son physique hors normes, ce Cybertruck intéresse aussi bien les entreprises que les administrations. La police de Dubaï, par exemple, avait annoncé dès 2019 qu’elle commanderait au moins un exemplaire du pick-up électrique à sa sortie. Et l’engin pourrait aussi équiper bientôt des forces de police américaines. La société Up Fit, une division d’Unplugged Performance, vient en effet de présenter son Cybertruck adapté aux besoins des officiers.

Il possède bien évidemment les lumières et systèmes sonores nécessaires, mais aussi les radios et ordinateurs qui servent aux agents de la police dans leurs missions. Il peut aussi être aménagé avec des places compartimentées pour le transport de prisonniers, une caisse à armes ou encore une structure de transport pour des chiens renifleurs.

Trois versions prêtes à l’emploi

Up Fit propose une gamme de trois versions différentes, la « Patrol », « l’Admin » et la « Tactical » dont l’équipement varie. La variante Patrol, par exemple, possède des pneus plus performants sur la route et des jantes forgées de 18 pouces ainsi que des freins renforcés. D’après la société mère de Up Fit Unplugged Performance, de nombreuses unités de police aux Etats-Unis ont déjà manifesté leur intérêt pour ce Cybertruck adapté. Si vous vous faites arrêter par des policiers lors d’un voyage aux Etats-Unis dans quelques années, ce sera donc peut-être avec l’un de ces engins.