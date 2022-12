Une Lamborghini de police à fond pour sauver des vies

Comme les forces de l’ordre françaises, les policiers italiens comptent naturellement sur de nombreuses voitures classiques pour remplir leurs missions. Et ils n’ont pas à rougir face aux Alpine A110 de nos gendarmes puisque pour certaines missions très spéciales, les fonctionnaires transalpins peuvent carrément compter sur une paire de Lamborghini Huracan généreusement offertes par le constructeur de Sant’Agata. Devenue une tradition depuis la Gallardo, cette dotation spéciale de Lamborghini permet aux policiers italiens de remplir des missions variées : outre l’interception à haute vitesse, les super-sportives de la marque au taureau servent aussi au transport rapide d’organes.

Précisément la mission donnée à l’une des deux Huracan de la police ce mardi matin au départ de l’hôpital de Padoue, dans le nord-est du pays. Une fois la boîte réfrigérée contenant deux reins installée dans le coffre avant de la jolie sportive, cap a été mis sur la ville de Modèle à 170 kilomètres de là pour un premier dépôt. Juste le temps de redémarrer le dix cylindres atmosphérique de l’auto pour repartir vers Rome, 400 kilomètres plus loin, afin d’y livrer le second rein. Probablement la façon la plus musicale de sauver des vies…

610 chevaux et 325 km/h en vitesse de pointe

Les Lamborghini Huracan utilisées par la police italienne sont des LP610-4, le modèle lancé en 2014 et remplacé en 2019 par la version Evo poussée à 640 chevaux. Forte de 610 chevaux, elle possédait déjà une transmission intégrale mais pas les roues arrière directrices de l’Evo, nettement supérieure à l’ancienne au registre du dynamisme et de l’efficacité sur circuit. Rappelons que la Huracan restera au catalogue jusqu’à la fin de l’année prochaine, après quoi elle sera remplacée par un tout nouveau modèle qui ne devrait malheureusement pas conserver le fabuleux V10 de la marque. Avant cela, la grande Aventador aurait été remplacée par une supercar hybride fidèle au V12 atmosphérique.