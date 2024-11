Et si c'était le moment d'acheter une vieillissante Renault Mégane hybride rechargeable ?

Tout le monde a oublié la Renault Mégane de quatrième génération. Même si elle continue de se vendre auprès des flottes, elle est passée dans l’ombre depuis que le constructeur au losange met d’abord la Mégane E-Tech Electric en avant (et toutes ses nouvelles citadines électriques). Désormais débarrassée de sa version sportive Renault Sport, cette Mégane de quatrième génération n’est d’ailleurs même plus produite, même s’il reste des exemplaires en stock.

Et justement, ces exemplaires disponibles tout de suite en stock deviennent intéressants. On trouve par exemple depuis quelques semaines une version hybride rechargeable de 160 chevaux en finition Techno, affichée à 33 736€ au lieu de 41 650€ prix catalogue. Sachant qu’une Peugeot 308 hybride rechargeable de 180 chevaux ne fait pas mieux que 39 740€ actuellement après remise officielle, il y a quand même de quoi y réfléchir quand on recherche un véhicule familial compact et qu’on cherche à limiter son budget carburant.

40 kilomètres d’autonomie électrique réelle

Essayée par nos soins en 2021, cette Renault Mégane hybride rechargeable annonce officiellement 50 kilomètres d’autonomie réelle et nous avons relevé 39 km avant que le moteur thermique ne doive se rallumer. Certes, son design un peu passé et l’ergonomie de son ordinateur de bord ne sont plus du dernier cri. Mais une compacte neuve assez puissante à boîte automatique bien équipée à moins de 34 000€ par les temps qui courent, ça peut faire réfléchir. La Mégane E-Tech Electric, elle, démarre actuellement à 36 000€ bonus écologique déduit dans sa finition Techno avec le « gros » moteur de 220 chevaux.

Retrouvez toutes les promotions du mois dans notre guide mensuel Caradisiac.