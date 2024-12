La Volkswagen ID.3 électrique fait encore des efforts pour trouver des clients

Même si elle parvient tout de même à se hisser parmi les meilleures ventes de voitures électriques du marché européen, la Volkswagen ID.3 n’arrive pas aux niveaux imaginés par le constructeur allemand lorsqu’il a mis en place son grand plan d’électrification au milieu de la précédente décennie.

Depuis le début de l’année, la marque de Wolfsburg est donc contrainte de proposer régulièrement de généreuses remises afin d’aider ses modèles électriques. Et ces remises viennent d’augmenter : l’Id.3 a désormais droit à 4 000€ de remise dans ses versions Pure d’entrée de gamme à batteries de 58 kWh et Pure Life Max avec les mêmes accumulateurs, affichées normalement à 34 990€ et 36 490€.

28 990€ bonus déduit

De quoi abaisser le prix de base de l’ID.3, une fois le bonus écologique français de 2 000€ (au minimum) déduit, à 28 990€ sachant que l’auto revendique une autonomie maximale de 388 km WLTP. Encore un peu cher dans l’absolu : même si la plupart des citadines électriques aux tailles de batterie similaires restent plus chères, la MG4 chinoise s’affiche actuellement à 21 990€ via une méga-remise et la BYD Dolphin descend à 26 990€.

Certes, on parle d’une compacte dotée de vraies qualités objectives malgré ses défauts et elle revient désormais sensiblement moins chère que la Renault Mégane E-Tech Electric (affichée 34 000€ en prix de base avec des batteries de 40 kWh promettant une autonomie maximale de 315 km). Ces modèles-là doivent-ils baisser encore leurs prix pour augmenter significativement leurs ventes ?

