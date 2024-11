Le Skoda Enyaq, leader surprise des ventes de voitures électriques !

Les ventes de voitures neuves électriques ont augmenté de 7% au mois d’octobre 2024 d’après les chiffres compilés par JATO. Et quand on les regarde dans le détail, on se rend compte que le groupe Volkswagen pousse fort pour mettre fin à la domination de Tesla chez nous.

Leader tout-puissant du marché automobile européen et mondial l’année dernière, le Tesla Model Y signe toujours de bons chiffres de vente actuellement avec tout de même 8 795 exemplaires écoulés (en recul de 18%) le mois dernier sur les marchés du Vieux continent. Mais il se fait griller la politesse par le Skoda Enyaq, en hausse de 44% par rapport au même mois de l’année dernière avec 9 977 exemplaires écoulés. Ces jolis résultats du SUV tchèque s’expliquent sans doute par les grosses remises consenties par Skoda notamment en France, où le modèle a actuellement droit à 11 000€ de réduction sur son prix catalogue. Les bonnes qualités objectives de l’Enyaq, spacieux, confortable et bien motorisé depuis sa mise à jour technique du début d’année, font probablement le reste.

Ça va mieux pour Volkswagen, les Français toujours absents du Top 10

Plus généralement, il y a quand même du progrès pour le groupe Volkswagen dont les modèles électriques réalisent désormais presque tous des scores honorables. Même la grande berline Volkswagen ID.7, critiquée pour son prix trop élevée à son lancement, parvient désormais à battre la Tesla Model 3. On imagine que là aussi, les grosses remises pratiquées (notamment en France) expliquent en grande partie ces bons résultats.

Notons aussi l’entrée du Porsche Macan dans le top 10 (de très loin le modèle le plus cher de ce classement), l’absence persistante des marques françaises et la disparition de la MG4 chinoise.