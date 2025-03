Depuis le début de l’année, la berline électrique au losange n’est pas au mieux de sa forme. Placée à la 49e place des modèles les plus vendus en France depuis le début de l’année, elle s’éloigne des Tesla Model Y (27e place) et Renault Scénic (30e place).

Renault réagit en apportant de nouveaux éléments dans sa gamme, tout d’abord avec une nouvelle finition Esprit Alpine, positionnée entre les versions Techno et Iconic. À noter au passage que l’entrée de gamme Équilibre disparaît, ce rôle revenant à la Techno.

Cette Mégane Esprit Alpine se détache du reste de la gamme par sa couleur « Gris Schiste Satin », une teinte que l’on retrouve sur les lames avant et arrière, ses jantes spécifiques de 20 pouces, du losange et monogramme arrière noirs, des entourages de vitres noirs et de badges "Esprit Alpine" sur les ailes.

L’intérieur évolue plus timidement avec l’apparition d’une sellerie noire tandis que la planche de bord, les accoudoirs et la console centrale sont revêtus de TEP noir surligné de surpiqûres bleues.

En revanche, cette Mégane ne profite aucunement d’évolution moteur ou au niveau des trains roulants. La seule amélioration provient de la nouvelle fonction one pedal qui équipe les versions profitant du freinage régénératif avec les palettes au volant.

Cette fonction, assurant l'arrêt de l’auto sans toucher à la pédale de frein, équipera aussi la Renault 5 et le Scénic dans les prochains mois, ainsi que la Renault 4 dès son lancement. A noter toutefois qu'elle pourra être installée sur les Mégane déjà existantes, à condition qu’elles aient été produites après mars 2024.

La Mégane fait dans le partage

Si la Mégane peut toujours accepter une recharge de 11 kW, ou 22 kW en option, en courant alternatif, elle est désormais capable de partager son courant via les fonctions V2G (de série) et V2L (de série uniquement sur Iconic). Vous pourrez brancher un petit appareil comme un aspirateur ou une trottinette par exemple.

Enfin, les recharges sur les bornes seront simplifiées grâce au service Plug & Charge via le service Mobilize Charge Pass. Cette fonctionnalité dispensera de badge ou de carte de paiement pour recharger sur les bornes compatibles. Dès le branchement, la borne reconnaîtra le véhicule et déclenchera la recharge, associant automatiquement la facturation à l’application My Renault.