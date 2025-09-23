La nouvelle Renault Clio ne fait pas dans le « made in France »

Depuis la « Renaulution » entamée en 2020 sous la direction de l’ancien patron Luca de Meo, l’accent a très largement été mis sur le « made in France » pour redorer l’image du groupe au losange. Les R5, R4, Mégane et autres Scénic, ces nouveautés électriques elles aussi généreusement mises en avant par les équipes de communication de la marque, sont d’ailleurs toutes assemblées sur le territoire français.

Mais au-delà de ces véhicules d’image dont les volumes restent en-dessous de ceux des modèles thermiques privilégiés par la clientèle européenne, les Renault les plus vendues restent fabriquées hors de l’Hexagone. La Renault Clio, qui vient de passer à sa sixième génération de modèle, est même toujours fabriquée en Turquie à l’usine de Bursa.

La production démarre

Cette Clio de sixième génération vient justement de démarrer sa production à Bursa, comme l'illustrent les photos d'un haut responsable de la marque sur Linkedin. Les premières livraisons auront lieu d’ici la fin de l’année et si elle se vend aussi bien que son prédécesseur, elle approchera des 100 000 ventes annuelles rien que chez nous et battra largement tous les autres modèles de la gamme en Europe (en 2025, la Clio de cinquième génération se situe pour l’instant à la seconde place du marché européen).

Autant dire que les Renault les plus importantes pour les finances de la marque, celles qui se vendent le mieux, restent pour l’instant des voitures fabriquées à l’étranger (l'Austral à Palencia en Espagne aux côtés de l'Espace et du Rafale, le Symbioz à Valladolid en Espagne aussi aux côtés du Captur). Ce qui agace d’ailleurs certains députés et autres responsables politiques qui affirment vouloir que le constructeur rapatrie en France notamment la production de la Clio (ce qui était toujours le cas en partie à Flins jusqu’à la quatrième mouture du modèle).

Bientôt la Twingo électrique slovène

Plus tôt cette année, c’est la stratégie de Renault au sujet de sa future Twingo de quatrième génération qui avait déjà fait parler : la prochaine microcitadine électrique, attendue pour 2026, bénéficie en effet d’une conception en grande partie réalisée en Chine dans un nouveau département local de Renault. Et elle ne sera pas non plus fabriquée en France mais plutôt en Slovénie, à l'usine de Novo Mesto.