Cupra et Seat feront cause commune au Salon de Lyon 2025

Seat (Sociedad Espanola de Automoviles de Turismo) existe depuis les années 50 puisque la première Seat, la 1400, est apparue en 1953. D’abord détenue en partie par Fiat, la marque est ensuite absorbée par Volkswagen en 1986. Cette marque est bien entendu très connue du grand public grâce notamment à son Ibiza. À noter que lors de notre road-trip en Espagne en Seat, nous avons eu le privilège de visiter le musée Seat, un lieu fermé au public.

Pourtant, un blason devenu une marque lui fait peu à peu de l’ombre. En 2018, Luca de Meo alors président de Seat décide de transformer le label sportif Cupra en véritable marque, à l’image de Citroën avec DS. À l’inverse de cette dernière, la marque Cupra a réussi à développer une gamme large avec des chiffres de ventes à la hausse lorsque Seat voit au contraire l’intérêt des clients se réduire.

Pour ce cru 2025 du Salon de Lyon, Seat exposera deux voitures seulement lorsque Cupra en disposera six sur leur stand.

Cette rivale des Renault Clio, Peugeot 208 ou encore Volkswagen Polo, accuse aujourd’hui quelques années au compteur puisqu’elle est apparue en 2017, puis restylée en 2021. Seulement, l’heure de la retraite n’a pas encore sonné puisqu’elle constitue une offre thermique abordable pour la marque. L’Ibiza est actuellement disponible avec quatre finitions (Edition, Business, Copa et FR) et avec quatre motorisations : 1.0 MPI de 80 ch, 1.0 TSI de 95 et 115 ch, et 1.5 TSI de 150 ch et des tarifs qui s’échelonnent de 21 000 à 29 450 €.

Le modèle exposé au Salon de Lyon sera une Ibiza FR 1.0 TSI 95 ch Gris Graphène.

L’Arona est le pendant SUV de l’Ibiza, un modèle également apparu en 2017 et restylé en 2021. Rival des Peugeot 2008, Renault Captur ou encore Nissan Juke, il profite d’un gabarit compact (4,15 m de long) tout en affichant un espace convenable à bord. Hormis l’absence du petit moteur 1.0 MPI de 80 ch, le choix des finitions et moteurs est le même que l’Ibiza. Sans surprise, il faut davantage mettre la main au porte-monnaie pour se l’offrir : de 24 200 € à 34 450 €.

Le modèle exposé au Salon de Lyon sera un Arona Copa 1.0 TSI 95 ch Noire.

Initialement Seat Leon, elle a adopté le blason Cupra en 2020. Elle se démarque de la Seat Leon par une présentation plus sportive et des mécaniques plus musclées. Ainsi, sa gamme de motorisations débute avec le 1.5 eTSI de 150 ch pour culminer à 300 ch avec le 2.0 TSI de la VZ Extreme en passant par l’hybride recharge 1.5 EHybrid de 272 ch. À noter qu’une version 2.0 TDI de 150 ch est toujours au catalogue. Les prix de la Cupra Leon varient de 41 110 à 57 995 €.

Le modèle exposé au Salon de Lyon sera une Cupra Leon VZ 1.5 EHybrid 272 ch Violet Intersidéral.

Voilà le modèle idéal pour ceux qui ne comptent pas céder à la mode du SUV. Grâce à son grand coffre de 620 litres (soit 240 de plus que la berline), elle répond parfaitement à un usage familial. Elle dispose d’un plancher réglable en hauteur, ne permettant toutefois pas de disposer d’une surface totalement plane une fois les dossiers rabattus. Cette Leon est proposée selon trois finitions (V, VZ et VZ Extreme) et dispose des mêmes moteurs que la berline, hormis le très sympathique 2.0 TSI de 300 ch. Quant aux tarifs, comptez entre 43 030 et 60 185 €.

Le modèle exposé au Salon de Lyon sera une Cupra Leon Sportstourer 1.5 ETSI 150 ch Gris Magnétique.

Depuis septembre 2024, le Terramar s’attaque aux Peugeot 3008 et BMW X1, entre autres. Inspiré du circuit Terramar situé en Catalogne, il mesure 4,53 m de long et repose sur la plateforme MQB Evo et a pour rôle de remplacer l’Ateca. Moins radical en style que le Formentor, il possède des aptitudes familiales à l’image de sa banquette coulissante faisant varier le volume du coffre de 540 à 630 litres. En revanche, la déclinaison hybride rechargeable le réduit à seulement 400 litres. Disponible en deux finitions, V et VZ, les moteurs vont du 1.5 ETSI de 150 ch à l’hybride rechargeable fort de 272 ch. Les prix s’échelonnent de 48 180 à 63 750 €.

Le modèle exposé au Salon de Lyon sera un Cupra Terramar Tribe Edition.

Lors de sa sortie en 2020, le Formentor signe réellement l’indépendance de la marque Cupra puisque ce modèle lui est propre. En juin 2024, il a profité d’un profond restylage avec une face avant plus agressive, un nouvel écran tactile plus grand et fonctionnant sous une interface plus performante. Sous le capot, adieu le fameux cinq-cylindres turbo et place à un quatre-cylindres 2.0 de 333 ch. Mais il peut être plus sage via le 1.5 ETSI de 150 ch, voire le 2.0 TDI de même puissance. Il profite également de deux offres hybrides rechargeables de 204 et 272 ch. Sa gamme de tarifs varie de 41 560 à 64 155 €.

Le modèle exposé au Salon de Lyon sera un Cupra Formentor VZ EHybrid 272 ch Gris Encalade Mat.

La cousine de la Volkswagen ID.3 entame bientôt sa quatrième année de commercialisation. À ce jour, cette berline offre le choix entre trois finitions (One, V et VZ), trois puissances (204, 230 et 325 ch) et trois batteries (58, 63 et 84 kWh). Selon la version choisie, son autonomie varie de 428 à 593 km. Ses prix varient de 37 390 à 46 990 €.

Le modèle exposé au Salon de Lyon sera un Cupra Born One.

Avec le Formentor, le Tavascan représente le deuxième SUV coupé de la gamme, mais il se distingue par sa propulsion uniquement électrique, dont l’autonomie varie entre 479 et 552 km. Côté électromoteur, il joue plutôt les musclés puisque la version de base développe déjà 286 ch. Les plus énervés opteront pour la déclinaison de 340 ch. Enfin, cela dépendra aussi des finances, comptez entre 46 990 et 74 410 €.

Le modèle exposé au Salon de Lyon sera un Cupra Tavascan V de 286 ch.