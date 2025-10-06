Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
ActualitE

On a vécu la dernière édition du GP Explorer de Squeezie !

Dans Loisirs / Internet

Olivier Cottrel

Créé par Squeezie, le GP Explorer a de nouveau fait vibrer le circuit Bugatti du Mans. Pour cette ultime édition de l’événement, le public a de nouveau répondu présent dans une ambiance survoltée.

On a vécu la dernière édition du GP Explorer de Squeezie !

Squeezie, Amine, Djilsi, Maxime Biaggi, LeaElui, Maghla, Theodort, Mastu, Mister V, PLK, SCH, Ana, Kaatsup, Gotaga, Nikof, Houdi, Anyme, c’est toutes les stars françaises d’Internet qui s’étaient donné rendez-vous en piste pour l’ultime édition du GP Explorer.

Une course 2025 qui a également vu la présence de créateurs de contenus venus de l’étranger avec les Espagnols Karchez et Ander, la Suisse Baghera, la Canadienne (québécoise) Cocottee, les Américains Michael Reeves et Ludwig.

Une nouvelle édition du GP Explorer organisée par Squeezie.
À l’issue du week-end, marqué par le point final avec la course et la très large victoire du streamer espagnol Karchez (Cupra), dont la maîtrise de la monoplace a d’ailleurs fait débat au sein des fans, le bilan est de nouveau ultra-positif pour l’événement de Squeezie (qui a d’ailleurs fini dans le bac à gravier).

Le streamer espagnol Karchez (Cupra) a remporté le GP Explorer 3.
Suivi par plus de 1,4 million d’internautes sur la plateforme Twitch (un record en France) et plus de 1,2 million de personnes sur France2, le GP Explorer 3 ne relevait pas d’une importance sportive majeure.

Le Bugatti avait fait le plein pour le GP Explorer 3.
Toutefois, l’épreuve était encadrée par la FFSA (fédération française du sport auto), chaque pilote disposant d’une F4 habituellement consacrée à l’apprentissage des jeunes pilotes français, mais aussi à la formation des apprentis mécanos sur des voitures sportives.

Les mécanos ont eu du travail.
Le véritable exploit de cette édition 2025 du GP Explorer est d’ailleurs à mettre au crédit de ces jeunes mécaniciens. Alors que SCH explosait son moteur dans le tour de lancement et pensait l’aventure terminée, à la suite d’un travail acharné des mécaniciens, il a pu repartir en un temps record (une vingtaine de minutes) et prendre part à la course. Une formidable mise en valeur du travail de l’ombre des mécaniciens et un moment d’émotion pour les jeunes qui ont participé à la réparation de la monoplace. Un travail particulièrement salué par tout le public du circuit Bugatti.

Le 1000Tipla était aussi de la partie.
Et au final, c’est essentiellement ce qu’il faut retenir de cet événement. La communion entre les stars des réseaux sociaux et leur public, dans une ambiance particulièrement incandescente où la course, bien que prise très au sérieux par les participants et la FFSA, et son résultat final n’étaient pas si importants.

Une course des légendes avec des Ligier en vedettes.
Il n’y avait d’ailleurs qu’à voir les sourires des participants et du public pour mesurer la réussite populaire de l’événement, qui s’est conclu par un envahissement de la piste mémorable.
N’en déplaise à certains, le GP Explorer a fait un carton. Et c’est tant mieux.

Le circuit du Mans a été envahi par les fans après la course.
