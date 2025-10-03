Coup d’envoi du dernier GP Explorer

Ce week-end, se déroulera l’ultime édition du GP Explorer, sur le circuit Bugatti du Mans du 3 au 5 octobre. Et l’organisation a vu les choses en grand. Premièrement, le rendez-vous s’étendra sur trois jours, mêlant concerts, essais, qualifications et course. Le casting des participants a été étendu à l’international et la capacité d’accueil a été poussée jusqu’à 80 000 visiteurs sur place par jour.

Le format évolue également avec l’apparition d’une course sprint et un système de points repensé. Autre innovation, les F4 seront équipées de radios embarquées, offrant au public l’accès direct aux échanges entre pilotes et écuries. La grille rassemblera à nouveau des stars du web et de la musique (Squeezie, Amine, Gotaga, SCH, Mister V, PLK). L’organisation attend près de 200 000 spectateurs sur place durant les trois jours.

Le programme du Week end

Vendredi : ouverture en musique avec cérémonies des pilotes suivie d’un concert avec en tête d’affiche les rappeurs Vald et SCH ou encore le DJ électro Vladimir Cauchemar

Samedi : essais, qualifications et une première course sprint suivis de concerts avec Tiakola ou Gazo.

Dimanche : la grande journée de course (diffusée en streaming sur Twitch), avec essais, qualifications, finale et podium, suivis du traditionnel envahissement de la piste par les fans.

La liste des participants mélange créateurs de contenu et artistes populaires. On retrouvera Squeezie, Amine, Gotaga, SCH, Mister V, PLK, Maghla, Ana, Ludwig, Michael Reeves, etc.

Si toutes les places donnant accès à la course ont été vendues, il est encore possible d’en trouver sur l’espace de « rachat officiel » sur le site de l’évènement. Enfin il reste encore des places (29 €) pour la soirée du vendredi, donnant accès à l’ouverture de la compétition, à la présentation des pilotes et surtout au concert.

La F4 correspond à la première marche vers la F1, juste après le karting. Cette voiture se destine donc avant aux jeunes pilotes qui souhaitent percer. Cette monoplace, une Mygale M21-F4, est fabriquée à Magny-Cours dans la Nièvre. Elle est équipée d’un moteur Renault Sport 1,3 l turbo d’environ 180 chevaux.

Né en 2022 sous l’impulsion du Youtubeur Squeezie, le GP Explorer a dépassé toutes les attentes. Cet événement à frontière du sport automobile, du divertissement et de l’univers des influenceurs a réuni plus de 60 000 spectateurs lors de sa dernière édition au Mans en 2023. L’objectif, réunir des créateurs de contenu sur une piste pour en découdre au volant de F4. Le tout étant diffusé en live sur les plateformes de streaming.

Présent sur place durant tout le week-end, Caradisiac vous proposera de revenir en images et autres anecdotes sur cette dernière dès lundi prochain.