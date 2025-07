La concurrence du XC60 restylé, disponible uniquement en hybride rechargeable, est uniquement allemande. L'Audi Q5 ne monte pas aussi haut en puissance (367 ch maxi), mais en prix oui, et se présentation est plus moderne et technologique, avec ses 3 écrans possibles, dont un devant le passager. Mais aussi bien équipé que le XC60, il est plus cher. Et sa qualité réelle de finition est un peu inférieure.

Le BMW X3 se limite lui aussi à 299 ch, et est plus onéreux en prix de base, tout en étant moins équipé. plus grand de 5 cm, il n'est pas plus spacieux. Et son style est controversé.

Quant au Mercedes GLC 300 e et 400 e, il est moins performant, plus lourd, et donc soumis à un malus au poids plus élevé, ce qui grève encore un rapport prix/équipement défavorable. Par contre, son énorme batterie hybride lui permet plus de 125 km d'autonomie en 100 % électrique, et il bénéficie d'une charge rapide. Ce sont des arguments en sa faveur.

A retenir : un roi du confort, un peu has been et décalé

Il faut retenir que le XC60 restylée fait dans la continuité. Il évolue peu esthétiquement, aussi bien dehors que dedans, et garde son niveau de confort exceptionnel. Les 350 ou 455 ch disponibles apparaissent comme inutiles dans un contexte philosophique si orienté vers le moelleux et la douceur. Mais ils sont là et on fera avec.

Dans tous les cas, l'équipement et le rapport prix/équipement sont favorables par rapports aux concurrents allemands. Et les prix, qui n'ont pas augmenté avec le restylage, s'ils sont énormes dans l'absolu, n'ont rien de confiscatoires dans l'environnement concurrentiel.

Cela dit, pas sûr qu'en France, ce second petit coup de jeune soit suffisant pour relancer des ventes en berne. Surtout face à des Q5, X3 et GLC entièrement renouvelés il y a peu, et plus modernes et technologiques, intégrant de l'IA. Seuls y souscriront ceux qui aiment rouler légèrement décalé, avec un esprit nordique apprécié des seuls initiés.

Caradisiac a aimé

Le confort remarquable

La qualité de finition et des matériaux

L'équipement pléthorique

La filtration des bruits exceptionnelle

Une autonomie en 100 % électrique presque à la hauteur de la promesse

Le niveau de sécurité active et passive

L'absence d'inflation des prix Caradisiac n'a pas aimé L'ergonomie encore un peu complexe de prime abord du multimédia

La puissance inutile

Le comportement pataud même en mode sport

Le volume de coffre inférieur à la moyenne

L'absence de charge rapide (et la faible puissance du chargeur intégré)