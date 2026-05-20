Alexandre Bataille Le 20/05/2026 à 09:00

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de la rédaction

6. La fiche technique du Volvo EX60

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3. Toit opacifiant et son Bowers & Wilkins : le Volvo EX60 dévoile sa finition Ultra, un vrai cocon technologique.

2. 611 km d'autonomie pour le petit moteur : le nouveau Volvo EX60 tient-il ses promesses ?

1. Plus luxueux qu’une Tesla, moins cher qu’une Mercedes: le Volvo EX60 est-il le compromis parfait ?

Chiffres clés *

Longueur : 4,80 m

Largeur : 1,89 m

Hauteur : 1,63 m

Nombre de places : 5 places

Volume du coffre : 523 l / 1 647 l Boite de vitesse : NC

Carburant : Electrique

Taux d'émission de CO2 : NC

Date de commercialisation du modèle : Juin 2025

* A titre d'exemple pour la version P6 374 1EDT ULTRA 83 KWH.

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