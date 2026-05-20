Plus luxueux qu’une Tesla, moins cher qu’une Mercedes: le Volvo EX60 est-il le compromis parfait ?
Arrivé parmi les derniers sur le marché des SUV électriques premium, le nouveau EX60 hérite du meilleur de la technologie électrique actuelle : autonomie XXL, recharge ultra rapide et équipements dernier cri. Le Suédois pourrait bien parvenir à se faire une place sur ce marché en croissance.
Sommaire
Note
de la rédaction
14,5/20
En bref
SUV familial
Autonomie : jusqu'à 810 km
A partir de 66 500 €
Volvo continue d’enrichir sa gamme avec l’EX60 qui est en quelque sorte le jumeau électrique du XC60, star des ventes mondiales de la marque. Le SUV familial long de 4,80 m rejoint ainsi la vague de nouveaux SUV premium de dernière génération comme le BMW iX3 ou le Mercedes GLC EQ. Comme ses rivaux, il est produit en Europe, à Torslanda en Suède. Il n’aura pas le privilège d’être éco-scoré, ce qui autorise un abattement sur les avantages en nature de 70 % (dans la limite de 4 582 euros) pour les voitures de fonction. Toutefois, il est exempté de taxe sur les véhicules de société et bénéficie de l’amortissement de la batterie jusqu’à 35 000 € ainsi que d’une minuscule prime CEE, d’un montant de 400 € pour les particuliers.
Une conception innovante dédiée à l’électrique
L'EX60 est le premier modèle de la marque à être conçu à grands coups d’intelligence artificielle. L’architecture, la connectivité, l’électronique, les ADAS et le développement ont été centralisés, analysés, testés et corrigés en temps réel grâce à une puissance informatique digne de celle d’un data center. On appelle ça un SDV, un véhicule « défini par le logiciel ».
Cette conception pointue a été rendue possible grâce à la nouvelle plateforme SPA3, qui introduit de nouvelles méthodes de fabrication comme le « Mega-casting » (moulage en une seule pièce de la structure arrière). L’objectif étant de remplacer une centaine de pièces d’un coup et ainsi réduire le temps de construction et les coûts. Un procédé inauguré par Tesla, repris par de nombreux constructeurs chinois comme Xiaomi, Xpeng ou encore Zeekr, et prochainement par les groupes Toyota et Hyundai/Kia. La contrepartie, c'est le coup exorbitant de la réparation en cas de sinistre.
L’EX60 adopte aussi le « Cell-to-Body » où les cellules de batterie sont directement implantées dans la structure du châssis. Cela permet, selon Volvo, d’améliorer la densité énergétique de 20 %, de réduire le poids et le temps de charge. D’ailleurs, l’EX60 repose sur une architecture électrique de 800 volts, ce qui permet de ramener sous les 20 minutes le délai pour passer de 10 à 80 %. Un atout stratégique aujourd’hui pour les acheteurs de véhicules premium qui souhaitent parcourir de longs trajets sans rester ventousés à une station de recharge. La gamme se décline en trois puissances (374, 510 et 680 ch), la version la plus endurante offrant jusqu’à 810 km d’autonomie WLTP, soit l’un des meilleurs scores du marché à l’heure actuelle.
Esthétiquement, on retrouve les liens de parenté avec les dernières productions électriques de la marque, en particulier au niveau des projecteurs qui forment, grâce à des segments lumineux, le marteau de Thor. L’EX60 innove avec d’inédits ailerons en guise de poignées de portes ainsi que des vitres latérales sans encadrement qui permettent d’atteindre un coefficient aérodynamique très performant (Cx 0,26).
À bord, on retrouve l’ambiance scandinave chère à Volvo avec un mobilier joliment dessiné, des matériaux de belle facture et une teinte claire très chaleureuse. Le tout offre une sensation de clarté. Il en va de même pour les rangements, vastes et bien pensés à l’image du vide-poche central, de la boîte à gants verticale (très pratique) ou encore de l’accoudoir équipé d’un porte-gobelet coulissant. Avec cet aménagement, les passagers avant ont de la place aux jambes et beaucoup d’espace.
Le système multimédia au format paysage et de forme convexe pour offrir une meilleure vue au passager avant se montre très réactif grâce à un processeur puissant et via une interface Google très stable. Le système est entièrement connecté (en 5G) avec des mises à jour constantes (OTA) et l'intégration native de l'IA Gemini.
Une techno au top, une ergonomie passable
Cette tablette regroupe toutes les fonctions de base comme le réglage de la climatisation, de la ventilation, etc. Même topo concernant le réglage des rétroviseurs extérieurs ou les réglages de position du volant qui s’effectuent depuis le volant, comme chez Smart, Polestar ou Zeekr, des marques détenues par le groupe Geely, également propriétaire de Volvo. Il faudra donc un certain temps pour se familiariser avec l’ergonomie.
L’EX60 hérite aussi de la dernière instrumentation numérique des Volvo et Polestar, peut-être un peu trop avancée sous le pare-brise, ce qui ne facilite pas toujours sa lecture. Pour les amateurs de son, Volvo propose de série un très bon système Bose équipé de 21 haut-parleurs et, sur la finition Ultra, l’exceptionnel système Bowers & Wilkins de 1 820 W doté de 28 haut-parleurs. Dans les deux cas, ils bénéficient de la réduction active des bruits ambiants (cf. page suivante).
À l’arrière, pas de doute, le Suédois sait recevoir, grâce à de grandes ouvertures facilitant l’accès à bord et surtout un espace aux jambes royal, garanti par un empattement de 2,97 m. Et l’on peut d’autant mieux s’allonger qu’il y a de la place pour les pieds, y compris quand les sièges avant sont au plus bas. Les dossiers de la banquette arrière s’inclinent électriquement, garantissant ainsi à deux passagers un confort de très bonne tenue. En revanche, la place du milieu, étroite et ferme, servira de dépannage.
Le coffre est dans la moyenne de la catégorie avec 523 litres dont 63 litres sous le plancher, soit peu ou prou les volumes proposés par les Audi Q6 et BMW iX3. La Tesla Model Y restant imbattable en matière de capacité de chargement. Bon point, un frunk de 52 litres est disponible pour ranger les câbles de recharge.
Chiffres clés *
- Longueur : 4,80 m
- Largeur : 1,89 m
- Hauteur : 1,63 m
- Nombre de places : 5 places
- Volume du coffre : 523 l / 1 647 l
- Boite de vitesse : NC
- Carburant : Electrique
- Taux d'émission de CO2 : NC
- Date de commercialisation du modèle : Juin 2025
* A titre d'exemple pour la version P6 374 1EDT ULTRA 83 KWH.
Le bonus / malus affiché est celui en vigueur au moment de la publication de l'article.
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