Plus luxueux qu’une Tesla, moins cher qu’une Mercedes: le Volvo EX60 est-il le compromis parfait ?
5. Quel score pour le Volvo EX60 face à la concurrence ?
Le Volvo EX60, à partir de 374 ch, 611 km d'autonomie et 66 500 € est évalué dans la catégorie des SUV familiaux électriques qui comprend notamment
L'Audi Q6 e-Tron, à partir de 306 ch, jusqu'à 605 km d'autonomie et 70 900 €
Le BMW iX3, à partir de 569 ch, 4 roues motrices, jusqu'à 805 km d'autonomie et 71 950 €
Le Mercedes GLC EQ, à partir de 489 ch, jusqu'à 715 km d'autonomie et 71 900 €
|Volvo EX60 P6 ultra
|Budget
|Coût d'achat
|Bonus/malus
|Cote attendue
|Durée de la garantie
|Fiabilité attendue/coût de réparations
|Pratique
|Qualité de la finition
|Rangements
|Modularité
|Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)
|Longueur maxi de chargement
|Places AR : longueur aux jambes
|Places AR : largeur aux coudes
|Places AR : garde au toit
|Plancher plat
|Puissance maxi de recharge courant alternatif (à la maison)
|Puissance maxi de recharge courant continu (borne rapide)
|Réseau propriétaire
|Rapport prix/équipements
|Aides à la conduite
|Conduite (liaisons au sol)
|Confort
|Multimédia
|Style intérieur
|Style extérieur
|Sur la route
|Agrément moteur
|Amortissement
|Dynamisme
|Insonorisation
|Maniabilité
|Performance
|Position de conduite
|Sécurité
|Degré maximal d'autonomie
|Freinage
|Systèmes de sécurité
|Visibilité périphérique
|Autonomie
|Système de récupération d'énergie
|Autonomie : relevés Caradisiac (parcours mixte)
|Autonomie : données constructeur (parcours mixte)
|Note globale :
|14,5 /20
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