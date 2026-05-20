Le Volvo EX60, à partir de 374 ch, 611 km d'autonomie et 66 500 € est évalué dans la catégorie des SUV familiaux électriques qui comprend notamment

L'Audi Q6 e-Tron, à partir de 306 ch, jusqu'à 605 km d'autonomie et 70 900 €

Le BMW iX3, à partir de 569 ch, 4 roues motrices, jusqu'à 805 km d'autonomie et 71 950 €

Le Mercedes GLC EQ, à partir de 489 ch, jusqu'à 715 km d'autonomie et 71 900 €