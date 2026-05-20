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Volvo Ex60

Essai

Plus luxueux qu’une Tesla, moins cher qu’une Mercedes: le Volvo EX60 est-il le compromis parfait ?

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Alexandre Bataille

6  

5. Quel score pour le Volvo EX60 face à la concurrence ?

 

Plus luxueux qu’une Tesla, moins cher qu’une Mercedes: le Volvo EX60 est-il le compromis parfait ?

Le Volvo EX60, à partir de 374 ch, 611 km d'autonomie et 66 500 € est évalué dans la catégorie des SUV familiaux électriques qui comprend notamment 

L'Audi Q6 e-Tron, à partir de 306 ch, jusqu'à 605 km d'autonomie et 70 900 €

Le BMW iX3, à partir de 569 ch, 4 roues motrices, jusqu'à 805 km d'autonomie et 71 950 € 

Le Mercedes GLC EQ, à partir de 489 ch, jusqu'à 715 km d'autonomie et 71 900 € 

Volvo EX60 P6 ultra
Budget
  • 5.4
  • 5.4
  • 5.4
  • 5.4
  • 5.4
 
Pratique
  • 6.83
  • 6.83
  • 6.83
  • 6.83
  • 6.83
 
Rapport prix/équipements
  • 8.67
  • 8.67
  • 8.67
  • 8.67
  • 8.67
 
Sur la route
  • 8.14
  • 8.14
  • 8.14
  • 8.14
  • 8.14
 
Sécurité
  • 7.5
  • 7.5
  • 7.5
  • 7.5
  • 7.5
 
Autonomie
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
 
Note globale : 14,5 /20
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