Plus luxueux qu’une Tesla, moins cher qu’une Mercedes: le Volvo EX60 est-il le compromis parfait ?
4. Plus confortable que ses rivaux allemands ? Notre verdict sur le nouveau Volvo EX60
Face à la concurrence : en milieu de peloton
Dans sa version d’appel, le Volvo EX60 se situe entre la Tesla Model Y et ses concurrents Allemands, mais impose des efforts financiers à mesure que l’on monte en gamme pour accéder notamment aux grosses batteries et aux 4 roues motrices. Ainsi avec ses tarifs oscillants entre 66 500 € et 82 400 €, il se place au niveau des BMW iX3 et Mercedes GLC EQ et Audi Q6 e-Tron. Sa valeur ajoutée par rapport à ces derniers est sa version d'entrée de gamme, propulsion/batterie.
A retenir : une entrée tardive mais remarquée
Le nouveau Volvo EX60 réussit une entrée tardive mais remarquée sur le segment des SUV premium. Le Suédois impressionne par son fort contenu technologique de série parfaitement adapté à l’usage actuel d’une électrique mais aussi par sa recharge éclair et une autonomie vraiment satisfaisante. L’ambiance scandinave à bord et le confort au dessus de la concurrence feront la différence car les prix eux sont dans la moyenne du marché. A notre sens, la version de base P6 RWD représente le meilleur compromis efficience/prix.
Caradisiac a aimé
- Le confort général
- L'autonomie rassurante
- La recharge DC très rapide
- La qualité de présentation
- Le fort contenu technologique
- L'espace généreux aux places arrière
- Les nombreuses assistances dédiées à l'électrique (planificateur, One pedal, etc.)
Caradisiac n'a pas aimé
- Pas éligible à l'éco-score
- Le poids important
- L'ergonomie passable
- Pas de poignée de maintien
- La place du milieu trop étroite
- Le volume de coffre moyen compte tenu du gabarit important
- Les tarifs élevés
Les prix
|Version
|Co2 (en g/km)
|Prix
|Bonus / Malus
|P10 AWD 510 1EDT PLUS 95 KWH
|0 (wltp)
|69 500 €
|€
|P10 AWD 510 1EDT ULTRA 95 KWH
|0 (wltp)
|76 400 €
|€
|P12 AWD 680 1EDT PLUS 117 KWH
|0 (wltp)
|75 500 €
|€
|P12 AWD 680 1EDT ULTRA 117 KWH
|0 (wltp)
|82 400 €
|€
|P6 374 1EDT PLUS 83 KWH
|0 (wltp)
|66 500 €
|€
|P6 374 1EDT ULTRA 83 KWH
|0 (wltp)
|73 400 €
|€
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