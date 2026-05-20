Face à la concurrence : en milieu de peloton

Dans sa version d’appel, le Volvo EX60 se situe entre la Tesla Model Y et ses concurrents Allemands, mais impose des efforts financiers à mesure que l’on monte en gamme pour accéder notamment aux grosses batteries et aux 4 roues motrices. Ainsi avec ses tarifs oscillants entre 66 500 € et 82 400 €, il se place au niveau des BMW iX3 et Mercedes GLC EQ et Audi Q6 e-Tron. Sa valeur ajoutée par rapport à ces derniers est sa version d'entrée de gamme, propulsion/batterie.

A retenir : une entrée tardive mais remarquée

Le nouveau Volvo EX60 réussit une entrée tardive mais remarquée sur le segment des SUV premium. Le Suédois impressionne par son fort contenu technologique de série parfaitement adapté à l’usage actuel d’une électrique mais aussi par sa recharge éclair et une autonomie vraiment satisfaisante. L’ambiance scandinave à bord et le confort au dessus de la concurrence feront la différence car les prix eux sont dans la moyenne du marché. A notre sens, la version de base P6 RWD représente le meilleur compromis efficience/prix.

Caradisiac a aimé

Le confort général

L'autonomie rassurante

La recharge DC très rapide

La qualité de présentation

Le fort contenu technologique

L'espace généreux aux places arrière

Les nombreuses assistances dédiées à l'électrique (planificateur, One pedal, etc.)

Caradisiac n'a pas aimé

Pas éligible à l'éco-score

Le poids important

L'ergonomie passable

Pas de poignée de maintien

La place du milieu trop étroite

Le volume de coffre moyen compte tenu du gabarit important

Les tarifs élevés